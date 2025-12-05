Los nuevos Presupuestos de Mérida recogerán el pago del 50% pluses como el peligrosidad para sus empleados

En enero deben aprobarse los Presupuestos municipales de 2026 y en ellos se recogerá el abono del 50% de diversos complementos para los empleados del ... Ayuntamiento de Mérida. Según acaba de confirmar el Gobierno local de Antonio Rodríguez Osuna, cuando entren en vigor las cuentas del próximo año, se abonará el 50% de los conceptos de peligrosidad, jornada partida y conducción con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Además, en la anualidad 2027 se pagará ya el 100% de esos mismos pluses.

Son anunciados realizados en el mismo día en el que se confirma lo adelantado ayer por este diario. Que el Ayuntamiento emeritense pagará antes de que acabe este mes de diciembre 581.000 euros a sus 600 empleados correspondientes al aumento salarial de un 2,5% en sus nóminas aprobado por el Gobierno central esta misma semana.

«Lo hacemos gracias a este Real Decreto-Ley, que nos permite poder pagarlo gracias a la solvencia económica que tiene nuestro Ayuntamiento y después de haber mantenido una reunión con las centrales sindicales, en las que nos han pedido el que se abonara este 2,5%», ha indicado el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna. »Creemos y entendemos que si la carestía de la vida, que si los precios al consumo suben, también debe subir en la misma proporción el salario no solo de los empleados públicos, sino el resto de los trabajadores y trabajadoras de este país», ha agregado Osuna.

Como ha contado HOY, en el mes de diciembre, los empleados municipales recibirán dos nóminas, una ordinaria con la mensualidad de diciembre y la paga extra, y una nómina adicional con el 2,5% de atrasos desde enero de este año. También aparecerán reflejadas diferencia con respecto a los complementos específicos del grupo profesional AP y las 12 horas para los agentes de la Policía Local adicionales por servicios extraordinarios.

Para el próximo año, los presupuestos municipales ya contemplan una subida del 4% en todas las nóminas ( la de 2.5% 2025 y la 1.5% para el propio año). Además, se «negociará y materializará en esta anualidad el compromiso del pago de 40% de peligrosidad, jornada partida y conducción, correspondiente al acuerdo del 2025», subraya el Gobierno local. En la de 2027 se abonará ya el 100% de estos complementos.