Empleados del Ayuntamiento de Mérida en una imagen de archivo. HOY

Los nuevos Presupuestos de Mérida recogerán el pago del 50% pluses como el peligrosidad para sus empleados

Para 2027 el Gobierno local se compromete a que esté abonado el cien por cien de los complementos de peligrosidad, jornada partida y conducción

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:37

Comenta

En enero deben aprobarse los Presupuestos municipales de 2026 y en ellos se recogerá el abono del 50% de diversos complementos para los empleados del ... Ayuntamiento de Mérida. Según acaba de confirmar el Gobierno local de Antonio Rodríguez Osuna, cuando entren en vigor las cuentas del próximo año, se abonará el 50% de los conceptos de peligrosidad, jornada partida y conducción con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Además, en la anualidad 2027 se pagará ya el 100% de esos mismos pluses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

