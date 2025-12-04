HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Rodríguez Osuna, en el centro, junto al portavoz del Gobierno local, Julio César Fuster, y la delegada de Hacienda, Carmen Yáñez, tras anunciarse que el Ayuntamiento eliminaba su deuda con los bancos a mitad de este año. HOY

El Ayuntamiento de Mérida abonará a final de mes 581.000 euros a sus empleados por la subida del 2,5%

El Gobierno local aprobará los Presupuestos en enero y tendrán rebajas fiscales, que va a negociar con los grupos de la oposición

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:48

Alrededor de 600 empleados públicos del Ayuntamiento de Mérida recibirán antes de que acabe diciembre, posiblemente en la última semana, un ingreso no previsto en ... sus nóminas hasta hace unos días. Aparte de la paga ordinaria de diciembre y la extraordinaria, que el Consistorio de Mérida abona en un solo ingreso, los funcionarios, laborales y personal temporal emeritenses van a recibir una cantidad añadida correspondiente a la subida del 2,5% decretada por el Gobierno de España y pactada con los sindicatos para este año. Ese pago supondrá para las arcas municipales 581.000 euros, que el Ayuntamiento va a abonar en este mismo mes, según puede adelantar este diario.

