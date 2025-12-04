El Ayuntamiento de Mérida abonará a final de mes 581.000 euros a sus empleados por la subida del 2,5%
El Gobierno local aprobará los Presupuestos en enero y tendrán rebajas fiscales, que va a negociar con los grupos de la oposición
Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:48
Alrededor de 600 empleados públicos del Ayuntamiento de Mérida recibirán antes de que acabe diciembre, posiblemente en la última semana, un ingreso no previsto en ... sus nóminas hasta hace unos días. Aparte de la paga ordinaria de diciembre y la extraordinaria, que el Consistorio de Mérida abona en un solo ingreso, los funcionarios, laborales y personal temporal emeritenses van a recibir una cantidad añadida correspondiente a la subida del 2,5% decretada por el Gobierno de España y pactada con los sindicatos para este año. Ese pago supondrá para las arcas municipales 581.000 euros, que el Ayuntamiento va a abonar en este mismo mes, según puede adelantar este diario.
Ese abono de más de medio millón de euros por parte del Consistorio a sus empleados públicos es posible, entre otros motivos, por su liquidez financiera actual. De hecho, como estaba cantado desde hace meses, el Ayuntamiento de Mérida ya no está sometido al corsé que le impuso el Plan de Ajuste, que tenía vigencia hasta 2032 y que ya ha sido cancelado. En julio pasado HOY informó que el Consistorio emeritense había liquidado la deuda de 11,8 millones pendiente con un banco.
En estas circunstancias, el Gobierno aprobó un real decreto el pasado martes, que entró en vigor este miércoles, por el que los empleados públicos van a ganar, con carácter retroactivo desde enero de este año, un 2,5% más en sus nóminas al acabar 2025.
El anuncio del Gobierno ha sido asumido inmediatamente por el Ayuntamiento de Mérida, que no va a dilatar en el tiempo, como si van a hacer otras administraciones locales y autonómicas, esa regularización salarial que la acometerán a principios de 2026. Según ha podido confirmar HOY, la Delegación de Hacienda pagará lo correspondiente a esa subida del 2,5% a cada uno de los 600 empleados públicos que tiene antes de acabar el año.
De esta forma, funcionarios, laborales y trabajadores eventuales recibirán dos ingresos diferentes. Uno, agrupadas, la pagas de diciembre y la extraordinaria, que suele realizar el Gobierno local de Mérida entre los días 18 y 20 de cada mes. El segundo ingreso, que supondrá para el Consistorio emeritense pagar 581.000 euros, llegará a sus cuentas corrientes en la última semana de este mes, posiblemente, o quizás antes del día 25. pero con toda seguridad antes de acabar el mes y el año, remarcan fuentes municipales consultadas por HOY.
Hay que recordar que el Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ley para hacer efectivas las subidas de los empleados públicos correspondientes a 2025 y 2026 tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los tres principales sindicatos (CC OO se sumó finalmente con retraso al pacto), en el que establecieron un incremento del 11% para el periodo 2025 a 2028 que les permitirá mantener el poder adquisitivo en estos cuatro años.
El Gobierno local maneja rebajas fiscales para 2026
La eliminación de la deuda bancaria, que el periodo de pago a proveedores se haya reducido a 8 días y que Mérida salga del Plan de Ajuste del Ministerio de Hacienda impulsan el Ejecutivo de Antonio Rodríguez Osuna a plantear cambios impositivos para las próximas cuentas municipales. Los Presupuestos de 2026 pueden contener rebajas fiscales. Esa es la intención del Gobierno local. Unas rebajas que quiere pactarlas con los grupos de los oposición, aunque cuenta con mayoría absoluta en el Pleno. La negociación se abordará tras las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre. Este año, sumado a la convalidación de un decreto del Gobierno, el de las Inversiones Financieras Sostenibles (ISF), empujan a Osuna, junto al abono de 581.000 euros a los empleados públicos, a aprobar los Presupuestos locales ya en enero próximo, no en este mes como se había anunciado en otoño. El decreto de las IFS, si se convalida en unos días, permitiría a todos los ayuntamientos del país disponer de más dinero a través de los remantes para acometer inversiones.
