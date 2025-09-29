El nuevo Plan General de Mérida contempla 3.000 viviendas asequibles hasta 2045 Son los cálculos del Gobierno local al reservar el 30% de suelo para vivienda protegido; el Plan se aprobará en siete días

Celestino J. Vinagre Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:44

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Mérida conllevará en las próximas dos décadas la construcción de unas 3.000 viviendas asequibles. Eso será posible porque, según el Gobierno local, el 30% del suelo disponible se reservará para vivienda protegida. El Ejecutivo de Antonio Rodríguez Osuna establece en 9.615 viviendas las necesidades reales de la ciudad para los próximos veinte años, hasta el año 2045.

La aprobación inicial de este nuevo Plan General Municipal, que sustituirá al PGOU vigente desde el año 2000, se incluirá en el orden del día del próximo pleno extraordinario que se celebrará el 7 de octubre, en una semana. La aprobación inicial se iba a producir este lunes, en la sesión fijada, pero finalmente el alcalde decidió aceptar la solicitud de aplazamiento solicitada por escrito minutos antes por los grupos del PP, Vox y Por Mérida.

Habían planteado dudas sobre la legalidad del proceso en cuanto al cumplimiento de los plazos para recibir y analizar la documentación. Que no se cumplían los dos días como mínimo de plazo al entregársela el viernes con modificaciones sobre el texto original, indicaron Santiago Amaro (PP) y Miguel Valdés (Por Mérida).

El Gobierno local subrayó que no había incumplimiento alguno y acusó a esos tres partidos de avalar en comisión «lo que ahora (ayer) ponen en cuestión». En todo caso, Osuna decidió atender su reclamación de suspensión del Pleno para «evitar que queden dudas en el aire».

Adiós al modelo expansivo

Aplazado la sesión plenaria, minutos después la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, desgranó lo que, a su juicio, supondrá el nuevo Plan General Municipal. «Dará una respuesta efectiva a las necesidades demandadas por la ciudadanía y ofrezca oportunidades a su bienestar, al crecimiento económico y a la sostenibilidad ambiental», señaló.

Además de las 3.000 viviendas asequibles que calcula Fernández se podrán ejecutar, el nuevo Plan servirá como «una palanca de empleo para Mérida», al cifrar en 8.304 puestos de trabajo directos y 4.980 indirectos, lo que supone «una oportunidad histórica para nuestra ciudad, reforzando tanto la economía local como la cohesión social».

No se apuesta por recalificar más suelo como urbano. El PGOU del año 2000 fue aprobado bajo un «modelo expansivo propio de otra época, reclasificando unos 10 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable, pensando en un crecimiento demográfico que nunca llegó«.

De tal forma, en el nuevo Plan se va a reducir el ritmo de expansión de la ciudad «priorizando las actuaciones en el suelo urbano y dando solución a la falta de cohesión entre los diferentes distritos y barrios».