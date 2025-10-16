La música del festival Cinebeat se extiende por las salas de Mérida

El festival Cinebeat, en su segunda edición, acumula el grueso de su programación entre este viernes y el próximo sábado. En dos días habrá 35 ... conciertos en diferentes salas del centro de la capital extremeña. Son Tuétano, Café Joplin, Jazz Bar, Maruja Limón, Malamadre y el antiguo Bujío, espacio reservado para los socios de la asociación cultural Escena Sonora (en la entrada se podrán hacer socios de manera gratuita para acceder al recinto).

El viernes es el turno para las actuaciones de Chloe Bird, Martín Mostaza, Makiu, Asina Onde, Julen Elsie, Fonal, Marron Rose, Luback, Alfredo Expósito y los Terlenka, Cecilia Zango, LK6, Zalake, Bolsa de Moscas, Black Maracas, Balarrasa, Julia's Mimeman y Jotapop Dj.

Ampliar J. M. .Romero

«Cinebeat aglutina cine con conciertos, tanto al aire libre como en sala así como a gente joven y viejas glorias; ya tuvo en su primera edición una aceptación sensacional, promoviendo sobre todo la cultura de la música en sala a la que este año se incorporan nuevos espacios», explicó hace unos días el delegado de Cultura, Antonio Vélez.

Este jueves el escenario situado junto al Templo de Diana acogió el concierto inaugural de la II edición de Cinebeat. Contó con las actuaciones de Hombre Tigre (ganador del concurso a mejor concierto de la pasada edición), Srta. Trueno Negro y Bulo en medio de un gran ambiente y disfrute del público.