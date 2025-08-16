Mérida sobrepasó los 40 grados en once de los quince primeros días de agosto

Celestino J. Vinagre Sábado, 16 de agosto 2025, 07:51 Comenta Compartir

Un sofocante agosto. La impresión y la estadística se dan la mano. En once de los primeros quince días de este mes se han superado los 40 grados de máxima (recuerden, la máxima se toma a la sombra) en la capital de Extremadura. Se trata de registros no conocidos, oficialmente, por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desde que maneja información. Desde 1961. Por tanto, desde hace 64 años.

El termómetro en Mérida no ha tenido respiro desde que comenzó el mes. El peor día fue el pasado martes, día 12, con 44,6 grados a la sombra. Otra vez los 43,9 grados; y los 43,1. Se ha alcanzado dos veces una temperatura máxima de 42,4 grados; y en ocasión 42,8; 41,6; 41,2; 41,1, 40,8 y 40,7 grados. La máxima más 'fresca' en este periodo ha sido de 38 grados centígrados.

A eso se le suma unas noches en las que las temperaturas mínimas más bajas han superado en casi toda esta quincena los 21 grados.

El récord absoluto de temperatura máxima de Extremadura desde que hay registros por parte de la Aemet es también emeritense. Sucedió el 1 de agosto de 2003. La máxima registrada en la capital de Extremadura ese día fue de 46,4 grados.

Esta larguísima ola de calor, con dos semanas de vigencia, acaba al fin mañana domingo. Lo hará tras dos días, este sábado y mañana, en los que se prevé que la temperatura máxima supere con seguridad los 43 grados. Afortunadamente el alivio térmico llega a partir del lunes. En realidad, a partir del martes será más palpable.

Porque el lunes se puede llegar a los 38 grados pero a partir de entonces el calor remite, con máximas sobre 35/36 grados en gran parte de la próxima semana. Sigue haciendo calor pero más llevadero. Sobre todo porque las noches refrescan bastante. Se contemplan unas mínimas por debajo de los 20 grados en todas las jornadas.