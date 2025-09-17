Mérida probará los pasos de peatones inteligentes en la avenida Juan Carlos I

El Ayuntamiento de Mérida probará la instalación de pasos de peatones inteligentes en la avenida Juan Carlos I, una de las vías más transitadas ... de la ciudad tanto por vehículos como por viandantes.

El Consistorio emeritense ha adjudicado por 48.200 euros un contrato a la empresa Artificial Intelligence Cross (Aicross) para la mejora de la seguridad vial de peatones en la avenida Juan Carlos I. Esta empresa fue invitada junto a otras dos para este encargo, pero fue la única que presentó oferta.

Según explica el Consistorio emeritense, se trata de un proyecto piloto de última generación para implantar un sistema de prevención y seguridad vial novedoso. Se instalará en los cuatro carriles del paso peatonal situado junto al hogar de mayores Trajano, en los primeros metros de la avenida en su conexión con la rotonda de las tres fuentes.

La previsión es que la obra para su instalación comience este mes. El plazo de ejecución es de dos meses, por lo que debería estar en funcionamiento antes de que termine este año.

El Ayuntamiento considera Juan Carlos I una zona sensible debido a la densidad de tráfico, la velocidad de la circulación (se trata de una de las principales entradas a la ciudad) y los estacionamientos en doble fila que dificultan el paso de coches y peatones.

La calle está regulada con semáforos, pero entre la rotonda de las tres fuentes y el primero de los cruces semafóricos hay cuatro pasos de peatones convencionales. Además, forman parte de itinerarios que dan acceso tanto a un colegio, La Antigua, como a una escuela infantil, La Paz. Sin olvidar que se trata de uno de los barrios más populosos de la ciudad.

Vibración y aviso sonoro

Los pasos de peatones inteligentes pretenden avisar al peatón de una situación de riesgo cuando quiere cruzar la calle, por ejemplo cuando no tiene la prioridad para pasar debido a que un semáforo está en rojo. Junto a esto, su gran avance es que cuentan con avisos sonoros, luminosos e incluso físicos para llegar a personas con problemas de visión o audición.

En el caso de Aicross, su propuesta consiste en una plataforma vibratoria que se activa cuando coinciden tres factores: un semáforo en rojo para peatones (aunque el elegido en Juan Carlos I no tiene esa regulación), un coche que se acerca y una persona intentando cruzar.

En ese caso, el sistema provoca un estímulo en forma de vibración que alerta al peatón de la acción que pretende realizar cuando pone un pie sobre el paso de cebra. Además, se puede iluminar con luces LED y emitir señales acústicas para personas invidentes. También permite disponer de sensores de detección de vehículos, con lo que también avisa a los conductores de la presencia de un cruce de peatones. Asimismo, puede contener mensajes de aviso, logotipos y gráficos.

La empresa recoge que se trata de un dispositivo fabricado con materiales de última generación utilizados en la industria aeronáutica. Se puede instalar integrado en el asfalto, montado sobre una plataforma o en la propia acera.