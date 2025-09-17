HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 16 de septiembre, en Extremadura?
Paso de peatones en el que se probará el dispositivo. HOY

Mérida probará los pasos de peatones inteligentes en la avenida Juan Carlos I

El Ayuntamiento emeritense adjudica por 48.000 euros un contrato para un proyecto pionero de seguridad y prevención vial

Juan Soriano

Juan Soriano

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:22

El Ayuntamiento de Mérida probará la instalación de pasos de peatones inteligentes en la avenida Juan Carlos I, una de las vías más transitadas ... de la ciudad tanto por vehículos como por viandantes.

