Mérida mejorará el aparcamiento del Museo del Agua de Proserpina y dos chiringuitos en desuso

El embalse de Proserpina renovará su atractivo con la adecuación del aparcamiento del Museo del Agua, la adecuación de zonas de playa y la recuperación ... de dos chiringuitos actualmente en desuso. El Ayuntamiento de Mérida acometerá una nueva intervención en este espacio para incidir en el valor turístico de la zona.

El Consistorio emeritense ha convocado un concurso que cuenta con un plazo de ejecución de tres meses y un presupuesto de 485.000 euros. Se suma a las actuaciones que se han puesto en marcha para la mejora del mobiliario urbano y los caminos de Proserpina, dentro de un proyecto que también abarca el parque del Guadiana.

La nueva intervención en Proserpina se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino denominado 'Mérida Arqueológica, Natural e Inteligente', financiado por la Unión Europea a través de los fondos de recuperación y gracias al convenio suscrito entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento emeritense.

La actuación contempla la adaptación de la zona de aparcamientos del Museo del Agua para un acceso seguro y fácil. Este edificio, que precisamente se construyó para tratar de promover el uso turístico de la zona, lleva un tiempo sin explotación, pero el estudio técnico considera que tiene todas las instalaciones y requerimientos que se necesitan para albergar un espacio destinado a estacionamiento de coches y motos y otro para vehículos tipo autocaravanas.

El proyecto destaca que el Museo del Agua ya cuenta con una zona de aparcamientos y zonas verdes con bancos, fuentes y papeleras. La actuación abarca la limpieza del terreno, la eliminación de la rotonda existente para facilitar el acceso y maniobras a autobuses y la adecuación de una zona de aparcamiento. Asimismo, se renovará la pintura vial, la cartelería y el vallado y se acometerán otras actuaciones puntuales previas y de acabados.

El pliego de condiciones señala que además es un lugar idóneo para que desde estas instalaciones se genere un paso peatonal, sin peligros y accesible a la zona de playa, con un nuevo itinerario. Por este camino se accederá a dos de los chiringuitos de madera que se instalaron para su explotación y que llevan un tiempo en desuso. El Ayuntamiento de Mérida quiere recuperarlos y destinarlos a otro fin.

El Consistorio propone la creación de un edificio para actividades multiaventura. Para ello, plantea acondicionar uno de estos chiringuitos y sus anexos. Mantendrá su uso como venta de bebidas y comida rápida, sin cocina. También se conserva la zona de aseos y pequeño almacén, construcción que se reformará integralmente. Asimismo, se repararán las pérgolas de madera.

Para el correcto desarrollo de la nueva actividad propuesta se necesita un espacio destinado a almacén para guardar enseres y otro para una oficina de atención a los usuarios. Para ello, se instalará de forma provisional dos contenedores metálicos desmontables.

Con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de los espacios existentes, se colocarán placas fotovoltaicas sobre el techo del edificio. También tendrá un nuevo cerramiento para mejorar su seguridad.

El segundo chiringuito en el que se intervendrá se destinará a almacenaje y merendero, con una intervención de recuperación similar al caso anterior. Para ello, se procederá a la demolición de la mayor parte de los elementos construidos, manteniendo únicamente el edificio principal. El inmueble quedará distribuido en edificio de madera objeto de reparación, cuerpo de aseos y pequeño almacén. El espacio restante, cubierto con pérgolas de madera reparadas, será el nuevo merendero.

Itinerario y playa accesible

Asimismo, se adecuarán los caminos anexos a estos chiringuitos para que sean totalmente accesibles, desde su inicio en el Museo del Agua, y que sirvan también como acceso a dos zonas de playa, una de las cuales contará con elementos para que sea accesible para personas con problemas de movilidad. En concreto, dispondrá de ducha accesible, silla anfibia y muletas anfibias, que estarán a disposición de quienes necesiten estos enseres.

Para disponer de estas zonas de playa será necesario aportar material con el objetivo de lograr una pendiente adecuada desde el camino existente hasta el agua. Como parte de este acondicionamiento y para cumplir con la accesibilidad, también se proyectan actuaciones en todos los caminos que comunican el acceso desde los aparcamientos. El objetivo es crear un itinerario con una pendiente máxima del 6%. Para ello, será necesario desbrozar el terreno antes de proceder a su relleno.

El itinerario accesible cumplirá con la normativa en vigor de accesibilidad en entornos naturales, dotándola de espacios de descanso y nueva señalización. También se habilitará una pequeña zona para aparcamientos de bicicletas.