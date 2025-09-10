HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona de playa del embalse de Proserpina. HOY

Mérida mejorará el aparcamiento del Museo del Agua de Proserpina y dos chiringuitos en desuso

El Ayuntamiento emeritense destina 485.000 euros a una nueva intervención en el entorno del embalse

Juan Soriano

Juan Soriano

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:49

El embalse de Proserpina renovará su atractivo con la adecuación del aparcamiento del Museo del Agua, la adecuación de zonas de playa y la recuperación ... de dos chiringuitos actualmente en desuso. El Ayuntamiento de Mérida acometerá una nueva intervención en este espacio para incidir en el valor turístico de la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pueblo de Extremadura que la Guía Michelin califica como «joya gastronómica»
  2. 2 La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida
  3. 3 Cambio de hora 2025: qué día pasamos al horario de invierno en España
  4. 4 El pueblo de Extremadura que aspira a convertirse en destino rural del año
  5. 5

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  6. 6

    Denuncian al Ayuntamiento de Don Benito por un supuesto plagio
  7. 7 Mercadona estrena sección en 12 supermercados este septiembre, incluyendo uno en Extremadura
  8. 8 Un radar de Guareña capta a un vehículo a 132 kilómetros por hora en un tramo de 30
  9. 9 Cuatro heridos tras sufrir un accidente de tráfico en el tramo en obras de la A-5 a su paso por Mérida
  10. 10 Este es el programa completo de la Noche del Patrimonio de Cáceres para el próximo sábado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Mérida mejorará el aparcamiento del Museo del Agua de Proserpina y dos chiringuitos en desuso

Mérida mejorará el aparcamiento del Museo del Agua de Proserpina y dos chiringuitos en desuso