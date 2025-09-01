Mérida impulsa una campaña contra el consumo de alcohol por menores de edad

El Ayuntamiento de Mérida, en colaboración con la Federación Española de Bebidas Espirituosas (Febe), ha puesto en marcha una campaña de concienciación ciudadana con motivo ... de la Feria de septiembre que tiene como principal objetivo evitar el consumo de alcohol en menores de edad, así como fomentar una actitud responsable entre la población adulta. Las fiestas comenzaron este domingo y se prolongarán hasta el próximo día 7 de septiembre.

Con el lema «La fiesta es de todos, la responsabilidad también», la campaña recuerda a la ciudadanía que la normativa vigente prohíbe la venta y el consumo de alcohol a menores e insiste en la importancia de que familias, hosteleros, comerciantes y vecinos se impliquen en su cumplimiento.

Como medida complementaria y especialmente pensada para la juventud, este año el Ayuntamiento de Mérida ha habilitado una caseta de feria sin alcohol para adolescentes, un espacio seguro y alternativo donde los menores podrán disfrutar de la música, el ocio y la convivencia sin exposición al consumo de bebidas alcohólicas.

La campaña contempla la distribución de material impreso que recoge como principal eje el consumo cero en menores de edad. Además, se reforzará la difusión mediante soportes digitales instalados en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, la campaña invita a los adultos a disfrutar de las celebraciones de una forma segura y responsable, promoviendo hábitos que favorezcan el buen desarrollo de las fiestas y la convivencia ciudadana.

«La colaboración entre el Ayuntamiento y Febe refuerza el compromiso común con la salud pública, la seguridad y la protección de la juventud», señala el Consistorio emeritense. Los mensajes de la campaña estarán presentes en diferentes soportes durante las ferias, con el fin de difundir una idea clara: «unas fiestas para todos, libres de riesgos y responsables con nuestros jóvenes».