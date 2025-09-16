Mérida acogerá la primera convivencia de familias de discapacidad intelectual de Plena Inclusión

Plena inclusión Extremadura, en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida, celebrará el próximo sábado en la ciudad la primera convivencia de familias de personas con ... discapacidad intelectual bajo el lema 'La magia está en el latir que nos conecta'.

El encuentro se celebrará en el parque de Las siete sillas, a partir de las 10.30, y reunirá a familias de personas con discapacidad intelectual llegadas de toda la región, pertenecientes al movimiento asociativo, así como a otras organizaciones vinculadas del ámbito de la discapacidad intelectual.

«El objetivo es motivar a la participación asociativa y generar un espacio de encuentro, disfrute compartido y apoyo mutuo, tanto entre familias de personas con discapacidad intelectual como con familias que no tengan relación con este colectivo», explica Plena inclusión.

Sebastián González, gerente de Plena inclusión Extremadura, ha destacado la importancia de la colaboración institucional y ha valorado la apuesta del Ayuntamiento de Mérida por dar visibilidad a esta propuesta y sumarse a su organización y al llamamiento a la participación.

La organización señala que desde la década de los 80 este tipo de encuentros se celebran gracias al impulso de las familias. Hasta el año pasado habían estado enfocados principalmente en jornadas formativas y conferencias profesionales, pero en esta edición «hemos querido dar un paso diferente y convertirlo en una celebración abierta a toda la ciudadanía, para que cualquiera pueda acercarse, compartir y conocer de primera mano la realidad de las familias y de nuestro movimiento asociativo», ha explicado González.

Por su parte, Almudena Medina, coordinadora del Programa de Familias de Plena inclusión Extremadura, ha explicado que esta convivencia debía celebrarse en un espacio abierto y público. «No queríamos que fuera solo para las familias que ya forman parte del movimiento asociativo, sino también para quienes están fuera, para que se acerquen, participen y se sumen. Porque hablar de inclusión no es solo hablar de discapacidad: es compartir espacios, conocernos y crear redes», ha indicado.

La jornada incluirá talleres, cuentacuentos, juegos, batucada, música, magia y actividades para todas las edades, además de otras sorpresas que se irán desvelando en las redes sociales de Plena inclusión Extremadura.

Por su parte, la delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión del Ayuntamiento de Mérida, Susana Fajardo, ha valorado positivamente que «Plena inclusión Extremadura haya dado el paso de ocupar los espacios públicos municipales para que sus familias puedan disfrutar de la ciudad de Mérida, invitando, además, a toda la ciudadanía».