Luchena presenta sus ‘Cuentos del más atrás’
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00
REDACCIÓN. Mañana jueves, en el Rincón del Cuentacuentos de la biblioteca municipal Juan Pablo Forner, hay cita literaria. Sonia Luchena Gigante, maestra de Educación Infantil, ... actriz y experta narradora oral en bibliotecas y colegios, presentará ‘Cuentos del más atrás’. La presentación está fijada para las 18.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Luchena, nacida en el municipio de Puertollano, en Ciudad Real, ha escrito libros sobre juegos tradicionales.
