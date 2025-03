La Legio V y Legio X aplastan a los celtíberos en el río

Llegó tarde la Legio X al dique romano junto al Guadiana a mediodía. Esperaban los celtíberos en formación. Chiste fácil para entender el contexto. «Normal ... que tardaran doscientos años en conquistarnos». Los legionarios son los estrellas de la guerra y los celtíberos los luchadores de preferente regional. Testaduros y algo más salvajes. Pero sin formación militar.

Las dos legiones de Mérida y los celtíberos han representado cómo pudieron ser las batallas por el control del Guadiana hace dos mil años. Se animó el público a pesar del calor de mediodía.

Los cetíberos son los menos romanos de Emerita Lvdica, pero tienen también su público en la recreación. Representan a los pobladores que pudo haber por esta zona del Guadiana entre el siglo I y II antes de Cristo. Algunos fueron asimilados y se unieron tras la conquista a las legiones como auxiliares para conseguir la nacionalidad romana.

Antes de unirse, combatieron con apenas equipamiento. Más salvajes y desordenados. Nada que ver con las formaciones que hacían los legionarios.

Combates como el que se ven estos días en Mérida se reprodujeron en toda la Península en el siglo II a. C. Augusta Emerita como tal aún no existía. Pedro Escribano es uno de los fundadores de la asociación celtíbera. Su función, explica, es divulgar la herencia prerromana.

Hicieron también su funeral en Pontezuelas para explicar cómo eran las tumbas prerromanas de la ciudad que luego saquearon los fundadores de Emerita Augusta.

A las legiones les dirige Antonio Carranco. Triario y centurión de la X. Acabó agotado y con algunas rozaduras en las manos. Poca sangre para los golpes que se llevó.

En la lucha con los celtíberos hicieron varias posiciones de defensa y ataque para el público. Primero la cuña. Una v invertida. Luego la testudo, la más aplaudida. Se cubrieron con los escudos formando un tejado para evitar las lanzas. Terminaron con la orbiten, una posición muy común en las luchas legionarias para morir como soldados. Cuando se veían rodeados hacían una círculo y aguantaban todos hasta morir. Nadie huía. Aplaudió el público la orbiten.

En Emerita Lvdica eligen siempre las más vistosas, pero en sus entrenamientos hacen muchas formaciones distintas. Y se compenetraron bien la x y la X a pesar de que entrenan en días distintos.

Aclara el centurión que cuando llegaron la Legio v y la Legio X a Emerita Augusta probablemente ya habían huido los celtíberos más hostiles. Los que vivían cerca del Guadiana se unieron como auxiliares. Como eran nativos y conocían el terreno también les interesaba tenerlos cerca.

En el 24 o 25 A. C., cuando se fundó Emerita Augusta, las luchas estaban en el norte. En Cantabria o Galaecia. Fueron los legionarios de esas guerras del norte los que vinieron a la ciudad al licenciarse. Probablemente, la lucha representada en Mérida fueran doscientos años antes. En la época de Viriato. No había fronteras y los enfrentamientos se reproducen entre lo que hoy es Castilla, el Algarve y Andalucía. Era una guerra bárbara, de guerrillas. No había un ejército profesional con grandes formaciones. Se vio claramente en la recreación como la formación romana siempre superaba al ímpetu celtíbero.