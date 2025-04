Ampliar Cuchillo encontrado al lado del hallazo de 'Borrasca', lo que provocó el inicio de la investigación.

Juzgan en Mérida a una veterinaria y once cazadores por sacrificar animales sanos «La llevé a Sole, la veterinaria del pueblo y le dije que la perra no me vale, y me dijo: si no te vale, se le pone una inyección, se le da de baja y ya está», contó a los agentes el dueño del primer can hallado muerto