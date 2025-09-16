Juan Luis Arsuaga participará en el Día de Maximiliano Macías en Mérida

El prestigioso paleontólogo Juan Luis Arsuaga, codirector de las excavaciones de Atapuerca, ofrecerá este miércoles en Mérida la conferencia 'Sueños rotos: la infancia perdida de ... la humanidad'. El acto tendrá lugar en el Templo de Diana hasta completar aforo.

Arsuaga participará en el IX Día de Maximiliano Macías que organiza el Instituto de Arqueología de Mérida, centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Junta de Extremadura.

Según explica el Gobierno regional, Arsuaga abordará el papel de la infancia y la preadolescencia en la evolución humana a través los fósiles de individuos que murieron antes de alcanzar la edad adulta. «Unos restos que revelan no sólo las causas de muerte o las dificultades de supervivencia en épocas remotas, sino también las huellas de los anhelos truncados, los vínculos sociales y las posibilidades de desarrollo que quedaron sin cumplirse», añade.

La jornada de homenaje a Maximiliano Macías, figura clave de las excavaciones del Teatro Romano de Mérida y por tanto del inicio de la arqueología emeritense, servirá como acto central del 25 aniversario del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM).

Además, el acto contará con la presentación del corto documental '25 años excavando futuro', que repasa la trayectoria del IAM desde su fundación. La jornada finalizará con un concierto a cargo del grupo cacereño Swing Ton Ni Son.

Día de Maximiliano Macías

El Instituto de Arqueología de Mérida recuerda cada año el 17 de septiembre de 1910, cuando el emeritense Maximiliano Macías y el madrileño José Ramón Mélida iniciaron las primeras excavaciones arqueológicas en la ciudad, comenzando un proceso que culminaría con la puesta en valor de su patrimonio arqueológico.

Desde hace nueve años se celebran estas jornadas conmemorativas en memoria del arqueólogo emeritense, cuya casa familiar acoge la sede del IAM desde su fundación.

El IAM inició su andadura en el año 2000, a partir de la creación de una unidad asociada entre el CSIC y el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. En la actualidad, se trata de un centro de investigación de gestión compartida entre el CSIC y la Junta de Extremadura (a través de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional). Su objetivo principal es promover la investigación científica sobre el patrimonio arqueológico, desde el ámbito extremeño hasta el internacional, a través de proyectos en el marco de los programas de I+D regionales, nacionales e internacionales. Sus investigadores participan en proyectos tan relevantes como los del yacimiento del Turuñuelo y Atapuerca.