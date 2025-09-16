HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Juan Luis Arsuaga. HOY

Juan Luis Arsuaga participará en el Día de Maximiliano Macías en Mérida

El paleontólogo ofrecerá una conferencia sobre los orígenes de la humanidad

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 16 de septiembre 2025, 08:06

El prestigioso paleontólogo Juan Luis Arsuaga, codirector de las excavaciones de Atapuerca, ofrecerá este miércoles en Mérida la conferencia 'Sueños rotos: la infancia perdida de ... la humanidad'. El acto tendrá lugar en el Templo de Diana hasta completar aforo.

