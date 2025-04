Isabel Pantoja y Tom Jones, en la novena edición del Stone&Music en Mérida

Avance del cartel de la novena edición del Stone&Music 2024. Tom Jones, Status Quo, Isabel Pantoja, Raphael, Ara Malikian, Amaral, Los Chichos, Álvaro de ... Luna y Marlon son los primeros artistas confirmados, tal y como ha avanzado este viernes el director del certamen, Carlos Lobo.

El festival ha ampliado el calendario y este año contará con conciertos en junio y septiembre. Con esta novedad, el Stone pretende facilitar la llegada de artistas internacionales y ofrecer más opciones. «Nuestro propósito es hacer un cartel más internacional y próximamente tendremos más confirmaciones», ha agregado.

Las entradas para estas actuaciones saldrán a la venta mañana, 16 de diciembre, a partir de las 10 horas. Podrán adquirirse en la taquilla física ubicada en la Plaza de España (de 10.00h a 14.00h y de 17.00h a 20.00h) y a través de la web oficial del festival. La organización recuerda la importancia de adquirir las entradas en los puntos de venta oficiales para evitar problemas.

1 de junio Isabel Pantoja

Isabel Pantoja será la encargada de abrir la novena edición del Festival el 1 de septiembre. La tonadillera llegará al Teatro Romano con su 'Gira 50 Años' para celebrar medio siglo de carrera en la industria musical.

«Una de las voces femeninas más icónicas de la música en español que interpretará sus éxitos más emblemáticos sobre el escenario, en una gira que es un tributo a su increíble carrera y un regalo para todos aquellos que han disfrutado de su música a lo largo de los años», explica la organización.

2 de junio Raphael

Raphael volverá el 2 de junio a su casa, el Teatro Romano de Mérida, con su 'Tour Victoria 2024' para repasar los grandes éxitos de su extenso y aclamado repertorio. Acaba de publicar su último disco, que reúne las 30 canciones de la 'Gira Victoria' en su versión de estudio, además de otros tres temas inéditos escritos y producidos por Pablo López.

La relación entre el artista linarense y el Stone comenzó en la primera edición del festival, en 2016, y desde entonces son ya cuatro las noches en la que el público del Teatro Romano ha podido disfrutar de su talento y amor por la música.

7 de junio Amaral

El dúo compuesto por Eva Amaral y Juan Aguirre volverá a tocar el 7 de junio «en unos de los espacios más hermosos donde hemos actuado», como ellos mismos declararon en su anterior concierto en el sTONE en 2021.

Los zaragozanos, que este 2023 han traspasado la barrera de los 25 años desde su primer trabajo, son unos de los grupos españoles más reconocidos. Con múltiples premios y distinciones, cuentan en la actualidad con ocho álbumes de estudio, uno de los cuales, 'Estrella de mar', está incluido en la lista 'Los 50 mejores discos del rock español' según la prestigiosa revista Rolling Stone.

14 de junio Status Quo

La incombustible banda británica Status Quo pisará por primera vez la arena del Teatro Romano de Mérida el 14 de junio en el que será el primer concierto en España de su gira 'SQ24'. Más de seis décadas sobre los escenarios que les avalan como una de las bandas más legendarias del rock.

Con un balance de más de 115 millones de discos vendidos y una treintena de álbumes de estudio, seguro que el público del Stone tendrá la oportunidad de escuchar temas tan míticos como 'In the Army now' o 'Whatever you want'.

21 de junio Tom Jones

A sus 84 años, la voz de toda una leyenda como Tom Jones resonará entre las milenarias piedras del Teatro Romano. Una cita especial, por ser su único concierto confirmado en España para el año que viene, y por poder disfrutar en el STONE&MUSIC Festival de unas de las voces más poderosas de la música.

El Tigre de Gales, que tras más 100 millones de discos vendidos, seis décadas de carrera musical e incluso una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, sigue derrochando su talento por los escenarios de todo el mundo, publicó su último disco, 'Surrounded by time', en 2021, logrando alcanzar el número 1 en Reino Unido.

1 de septiembre Los Chichos

El icónico trío es otro de esos grupos referentes para varias generaciones. Los Chichos llegarán a Mérida con su gira de despedida para decir adiós a una andadura musical que comenzaron en 1974 con la publicación de su primer disco 'Ni más ni menos'.

Una jornada, la del 1 de septiembre, en la que el público del Stone disfrutará de un concierto que promete ser una fiesta y que a buen seguro pondrá a bailar a todo el graderío del Teatro Romano.

8 de septiembre Ara Malikian

El talento del violinista Ara Malikian volverá a enmudecer al público del Teatro Romano el 8 de septiembre. Será la segunda vez que el artista de origen libanés y ascendencia armenia actúe en el Stone, en esta ocasión dentro de su 'Ara Malikian World Tour'.

En palabras del propio artista, esta gira es «el resultado de ver crecer a mi hijo, es el resultado de mi crecimiento a su lado, es todos esos sonidos y melodías que intentan darle forma a lo que he sentido y me ha inspirado de él y de la vida a través de él. Es un encuentro con el niño que no pude ser y hubiera soñado ser».

13 de septiembre Álvaro de Luna y Marlon

Dos de los artistas más prometedores de la música española, Álvaro de Luna y Marlon, ofrecerán un doble concierto el 14 de septiembre. Tras su primer disco 'Levantaremos al Sol', que le consolidó en el panorama musical nacional, Álvaro de Luna llega a Mérida con 'UNO', su segundo trabajo y gira homónima que ya ha presentado en países como Italia, Chile, Argentina, Colombia y México.

Por su parte, los asturianos Marlon son otra de esas jóvenes bandas que se está abriendo paso en la industria musical a base de éxitos como 'Olvidé olvidarte' o 'De perreo'. Hace apenas dos meses presentaron su tercer disco de estudio, 'Que se caiga el cielo'.