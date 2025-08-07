HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves 7 de agosto en Extremadura?
Fragmentos de extremidades canibalizados. IPHES-CERCA

Un investigador de Mérida documenta un nuevo episodio de canibalismo en Atapuerca

Once invididuos de un grupo rival fueron despiezados, cocinados y devorados. No fue ritual ni una respuesta al hambre

J. Arrieta

Jueves, 7 de agosto 2025, 21:01

Un equipo de investigación liderado por el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social (Iphes-Cerca) y con científicos del Consejo Superior de Investigaciones ... Científicas (CSIC) ha documentado un episodio de canibalismo humano entre las comunidades neolíticas locales ocurrido hace unos 5.700 años en la cueva de El Mirador, que forma parte de los yacimientos de la sierra de Atapuerca (Burgos).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de 10 años y otras ocho personas resultan heridas en un choque en la A-5 a la altura de Villamesías
  2. 2 La boda del año se celebra en Cáceres: el nuevo Hilton Palacio de Godoy se estrena con un evento de lujo
  3. 3 Un paciente destroza varios objetos en el centro de salud de Ciudad Jardín tras negarle unas recetas
  4. 4 Muere el extremeño Manuel López Pecero, creador de un imperio de aluminio y persianas
  5. 5

    La Junta crea tres bolsas de trabajo en sectores que no encuentran empleados
  6. 6 Roban diez armas a la Policía Local de Alburquerque
  7. 7 Investigan a un empleado de Correos por apoderarse de 51 paquetes «que le interesaban»
  8. 8 Un interno del Marcelo Nessi arrebata los grilletes a los vigilantes y les golpea con ellos
  9. 9 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  10. 10 Rodeada de sierras y con agua cristalina: así es la única playa de Bandera Azul en la provincia de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un investigador de Mérida documenta un nuevo episodio de canibalismo en Atapuerca

Un investigador de Mérida documenta un nuevo episodio de canibalismo en Atapuerca