«Es emocionante ponerle cara a los primeros pobladores europeos»

El 30 de junio de 2022 en la Sima del Elefante de Atapuerca los investigadores hallaron un fósil de un pómulo que introduce un ... nuevo personaje en la evolución humana, el Homo affinis erectus. Lo denominaron 'Pink'. Tres años después la revista Nature publica el artículo que explica por qué es tan relevante este hallazgo. En el mismo ha participado el extremeño Antonio Rodríguez-Hidalgo, investigador Ramón y Cajal de Instituto de Arqueología de Mérida. Es especialista en Prehistoria y Evolución Humana y miembro del equipo de investigación de Atapuerca desde hace 20 años. Tilda de «emocionante» el momento en el que apareció el resto que «pone cara a los primeros pobladores europeos». Hubo celebración, hubo lágrimas y hubo alegría. El conocimiento se abría paso desde la oscuridad de los tiempos para verter luz sobre el pasado. Otro investigador extremeño, Juan Marín, de la UNED, también firma este artículo. Igual que Rodríguez-Hidalgo forma parte de la cantera del Equipo Primeros Pobladores de Extremadura.

–¿Por qué es tan importante este hallazgo?

–Hay muy poca información de los primeros humanos que salen de África y colonizan todo el continente eurasiático, sabemos que nuestra especie humana se origina en África y hace unos dos millones de años empiezan las primeras salidas de humanos que llegan a Eurasia. El primer yacimiento que tenemos en torno a esos dos millones de años está en la República de Georgia, en el Cáucaso, es el de de Dmanisi, es muy importante porque hay muchos restos fósiles de humanos, pero luego perdemos la pista de esos humanos hasta el Homo antecessor en Atapuerca, que tiene solo 900.000 años. Había un millón de años de vacío.

–Así que es esencial para completar el puzzle.

–'Pink' rellena ese hueco. No sabíamos qué especie humana había llegado por primera vez a Europa Occidental, en este caso a la Península Ibérica. Teníamos un resto en Orce (Granada) pero al ser un diente de leche de un niño que no nos daba información sobre ese aspecto.

Rasgos

–¿Qué pistas da ese fósil, que se deduce?

–Desde el punto de vista del fósil estamos ante algo que es muy muy parecido a Homo erectus, con la particularidad de que tiene algunos rasgos en la cara que son un poco diferentes. Estaríamos ante una forma un poco evolucionada.

«Con los hallazgos que se producen en evolución humana cambiamos cada día de paradigma»

«Podría suceder que dos especies diferenciadas convivieran en el tiempo»

–O sea, a caballo entre el Homo erectus y el antecessor.

–Efectivamente, pero aunque esté a medio camino no es el eslabón de una cadena, los rasgos indican que es una especie con características propias. Sigue siendo muy afín al Homo erectus, pero es muy diferente al Homo antecessor. Y es importante porque de esta forma la historia de la evolución humana se complica. En vez de tener una historia lineal en la que unos homínidos llamados Homo erectus abandonan África, evolucionan en este affinis erectus y terminan siendo Homo antecessor, después preneandertales y luego neandertales. Parece que hay una línea evolutiva de homo erectus que está cambiando hace 1,4 millones de euros en 'Pink' y después hay otra población que no sabemos de donde viene y deriva en Homo antecessor. Podría darse la situación de que estos Homo erectus evolucionados de la Sima del Elefante y Homo antecessor como dos especies diferenciadas hubieran convivido en el tiempo.

–Esta falta de linealidad es una constante en el estudio de la prehistoria.

–Dentro de las disciplinas históricas la prehistoria y la evolución humana está en constante revisión. Por decirlo de una forma muy gráfica: los libros de prehistoria antigua de evolución humana no sirven de un día para otro. Con los hallazgos que se producen vamos cambiando a diario de paradigma. El hallazgo de la Sima del Elefante abre una puerta a un campo completo de la investigación, que es ese campo en el que ahora sabemos que Homo erectus estaba también en Europa occidental y ahora tenemos una forma, algo evolucionado que es el protagonista de la prehistoria más antigua de Europa, que es algo que antes de ayer no sabíamos.

–¿Cuál es el papel del Instituto del Instituto de Arqueología de Mérida en este hallazgo?

–Soy miembro del equipo de investigación de Atapuerca desde hace 24 años y trabajo en el yacimiento de Gran Dolina, el papel del Instituto de Arqueología de Mérida se debe a mi vínculo con él.

–¿En qué consiste su trabajo?

–En Atapuerca durante la campaña de excavación cada año todos los restos de fauna llevan un análisis de campo, por la mañana excavamos y por la tarde me dedico junto a mi compañera Palmira Saladie a identificar esos restos, hacemos esa analítica para ver si son restos humanos o restos animales. En el artículo tenemos un apartado en el que definimos la fauna que aparece en el yacimiento, cómo hn llegado allí y qué relación tienen con los humanos.

–¿Y por qué el nombre 'Pink'?

–Hay dos motivos. Nosotros en trinchera (donde están los yacimientos del Gran Dolina, Galería, Penal y Sima del Elefante), cuando vamos a hacer las ruedas de prensa ponemos a todo volumen el disco de Pink Floyd 'Dark side of the moon' y en referencia a esa cara oculta de esos humanos que estaban en Europa pero que no conocíamos su identidad se puso el nombre de 'Pink', pero principalmente y coincidía, también es un homenaje a Rosa Huguet, la directora de las excavaciones de la Sima del Elefante y la persona que lidera este artículo en Nature.