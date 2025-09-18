El Instituto de Arqueología de Mérida celebra su 25 cumpleaños en un momento dulce

Hace un cuarto de siglo, la Junta (Consejería de Cultura) y el Gobierno (Centro Superior de Investigaciones Científicas, dependiente del Ministerio de ... Ciencia) se pusieron de acuerdo. Crearon una entidad, el Instituto de Arqueología de Mérida (IAM), para ser un referente investigador más allá de las fronteras extremeñas. Ayer, en un siempre recordado 17 de septiembre en la capital de Extremadura desde el punto de vista arqueológico, el IAM celebró su cumpleaños en un momento de reconocido trabajo, tanto nacional como internacional.

Pedro Mateos, director del IAM en dos etapas (entre 2003 y 2013 y desde 2021 hasta ahora) resaltó que la entidad está investigando y excavando en una veintena de yacimientos. El más famoso, una de las joyas de la arqueología mundial en estos momentos, es el tartésico de El Turuñuelo, en Guareña, pero el Instituto está presente también en otros enclaves de España, Francia, Reino Unido, Italia y el norte de África.

«Tenemos ya una historia y somos puntero en la línea de investigación arqueológica no invasiva», refrendó a HOY Mateos, que por la tarde, en compañía, entre otros, de la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, y la presidenta de la Diputación Provincial de Badajoz, Raquel del Puerto, estuvieron presentes en la celebración del 25 aniversario del IAM en el IX Día de Maximiliano Macías. El marco elegido, el Templo de Diana.

Todos los representantes políticos mostraron su apoyo a la labor del Instituto y le desearon otros años de continuidad exitosa. La presentadora del acto fue Esther Rodríguez, codirectora del proyecto que está desentrañando El Turuñuelo.

La referencia a Macías es obligada. Es el padre de la arqueología emeritense. El 17 de septiembre de 1910, en compañía de José Ramón Mélida, inició las excavaciones en el Teatro Romano para devolverle su antiguo esplendor. Y cada 17 de septiembre, el Instituto de Arqueología de Mérida lo honra.

Este año, además, es especial porque llega cuando han comenzado las obras de rehabilitación del antiguo convento de Las Freylas, en las que se van a invertir 6 millones, para convertirlo en su sede, algo que debe suceder en 2027. Porque el proyecto Construyendo Tarteso, en El Turuñuelo, está siendo un altavoz de resonancia mundial para los investigadores del Instituto de Arqueología. Y porque la entidad alcanza sus bodas de plata.

Ampliar Público congregado para escuchar la conferencia de Juan Luis Arsuaga. J. M. R.

En la cita de ayer, el reconocido Juan Luis Arsuaga, paleontólogo, investigador de la sierra de Atapuerca, ofreció una conferencia. Antes, con los periodistas, subrayó el valor arqueológico y cultural de Mérida. «Es un icono de como la cultura la ha hecho mejor», refrendó.

Tras finalizar su charla, ante más de 300 personas, se proyectó el documental sobre el 25 aniversario del IAM. El acto culminó con el concierto de Swing Ton ni Son.