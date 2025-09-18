HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Representantes de las administraciones y del Instituto de Arqueología, este jueves, junto al Templo de Diana. J. M. Romero

El Instituto de Arqueología de Mérida celebra su 25 cumpleaños en un momento dulce

Estrenará nueva sede en las Freylas, trabaja en el mediático Turuñuelo y en otra veintena de yacimientos del mundo

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:37

Hace un cuarto de siglo, la Junta (Consejería de Cultura) y el Gobierno (Centro Superior de Investigaciones Científicas, dependiente del Ministerio de ... Ciencia) se pusieron de acuerdo. Crearon una entidad, el Instituto de Arqueología de Mérida (IAM), para ser un referente investigador más allá de las fronteras extremeñas. Ayer, en un siempre recordado 17 de septiembre en la capital de Extremadura desde el punto de vista arqueológico, el IAM celebró su cumpleaños en un momento de reconocido trabajo, tanto nacional como internacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido
  2. 2 Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
  3. 3 Se busca a una mujer de 38 años desaparecida en Villanueva de la Serena
  4. 4

    El PP abre un expediente informativo a la concejala de Plasencia investigada por presunto delito de odio
  5. 5

    «Es muy doloroso saber que los comentarios humillantes los ha escrito una compañera del partido, estoy muy mal»
  6. 6

    El extremeño que perdió su vuelo por una vaca suelta en la A-66
  7. 7 Intervenidas tres plantaciones de marihuana con varios kilos de cogollos en la provincia de Cáceres
  8. 8 Los bomberos intervienen en un incendio en el Provecaex de la carretera del Ferial de Cáceres
  9. 9 150 personas son evacuadas de la nave de Provecaex en Cáceres por un llamativo incendio que no ha causado heridos
  10. 10

    Seis colegios extremeños acortan su jornada por el calor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Instituto de Arqueología de Mérida celebra su 25 cumpleaños en un momento dulce

El Instituto de Arqueología de Mérida celebra su 25 cumpleaños en un momento dulce