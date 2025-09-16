El hogar de mayores de Nueva Ciudad en Mérida será realidad en un año

La empresa Eulen ha iniciado este lunes las obras del hogar de mayores de Nueva Ciudad, que cuentan con un presupuesto de cerca de 2 ... millones de euros.

La delegada municipal de Urbanismo, Silvia Fernández, destaca que de esta forma se atiende a «una importante demanda» de los vecinos de la zona y además se cumple un compromiso del Gobierno local emeritense.

El plazo de ejecución es de un año, por lo que se estima que el nuevo edificio será realidad a finales de 2026. El proyecto está financiado con fondos propios municipales y de la Diputación de Badajoz, con 1 millón de euros cada institución. El edificio se levanta en una parcela situada junto a la iglesia de Los Milagros.

«Por fin comenzamos la obra del nuevo y ansiado hogar de mayores», recalca Fernández. «En esa margen del río viven más de 20.000 personas y nos marcamos como objetivo prioritario de nuestra gestión en el Gobierno que todas las personas mayores tuvieran un sitio de referencia, un sitio de ocio, de esparcimiento, para poder desarrollar todas sus inquietudes y, por supuesto, para mejorar su calidad de vida».

Según sus estimaciones, este lunes «es el día en el que entran las máquinas para hacer todos los movimientos de tierra y en un año está previsto que ya finalice esta inversión tan ansiada».

La delegada municipal ha destacado el apoyo de la Diputación provincial, mientras que la Junta de Extremadura «no ha querido participar en el desarrollo de este proyecto tan importante y necesario».

Plaza de acceso

El proyecto contempla la adecuación de una gran plaza de acceso, con un nuevo edificio de dos plantas que será eficiente y estará provisto de salas de usos múltiples, que harán del nuevo edificio «un punto de encuentro de todas y todos los mayores de esta zona».

La empresa autora del proyecto es 'Arquivio', un estudio de arquitectura de Madrid que se hizo con el concurso entre los 17 proyectos presentados.

El edificio se situará al fondo del solar, generando así espacios exteriores e interiores para uso público a lo largo del año y a la vez suprimir cualquier barrera arquitectónica, según explica el Consistorio emeritense. «La operación realizada consiste en crear una plataforma a nivel de la calle de acceso sin ningún tipo de obstáculo colocando un edificio de poca altura al fondo, liberando todo este espacio de llegada a modo de gran plaza, manteniendo un retranqueo perimetral ajardinad», añade.

De esta forma se libera la línea de fachada, donde se ubicaría la futura ampliación con otro edificio lineal de unos 1.500 metros cuadrados de superficie construida. Se realizaría con una planta baja porticada, formando una plaza central junto al hogar de mayores manteniendo la continuidad a través de los soportales.

Por tanto, el proyecto se organiza mediante dos elementos: un volumen compacto y lineal con un gran porche cubierto y la plaza. Por último, el edificio cuenta con un pequeño sótano de acceso privado, con iluminación natural, donde se ubican las zonas de personal e instalaciones.