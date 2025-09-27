Herido grave tras una salida de vía con un patinete en La Garrovilla
El varón, de 32 años, sufre una contusión en la zona costal y ha sido trasladado al hospital de Mérida
Redacción
Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:05
Un hombre de 32 años ha resultado herido grave tras una salida de vía con un patinete en La Garrovilla.
En concreto, el accidente ha ocurrido en la barriada Estación, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que recibió la alerta a las 23.37 horas de ayer, viernes. El varón sufre una contusión en la zona costal y ha sido trasladado al hospital de Mérida.
Hasta el lugar del incidente se trasladaron una unidad medicalizada de emergencia del Servicio Extremeño de Salud y efectivos de la Guardia Civil de Tráfico.
