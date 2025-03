El grupo socialista aprueba definitivamente su presupuesto

Regresó el presupuesto municipal al pleno para su aprobación definitiva. Ninguna sorpresa. Tras la primera aprobación y el periodo de exposición pública debían los ... concejales pronunciarse sobre las dos alegaciones. Una la tramitó Vox y otra una empresa privada que quería que se reservara dinero para una expropiación. Ni una ni otra consiguió el respaldo del pleno y se elevó a aprobación definitiva.

No se movieron los concejales de la postura de la primera sesión en esta definitiva. Santi Amaro, del Partido Popular, reiteró que los setenta millones de euros previstos para este 2025 son una invención porque en los últimos años ha sido el gobierno local incapaz de ejecutar lo que se propone. Cree Amaro que el gobierno local genera desconfianza porque hace unas cuentas a principio de año y llega al final del ejercicio con muchas partidas sin estrenar. Y puso como ejemplo el famoso puente en los Bodegones al que se comprometió el año pasado para unir la zona de los Salesianos. No se ha dado ningún paso para hacerlo. Precisamente este puente en los Bodegones fue un acuerdo entre Por Mérida y PSOE el año pasado. Y como no se ha hecho nada de lo que se dijo entonces que se iba a planear, Por Mérida decidió esta vez abstenerse. El alcalde dijo luego que el puente se haría en esta legislatura.

VOX también votó en contra porque entiende que cada vez hay más recaudación encubierta. La portavoz Marta Garrido cree que los futuros radares que se están instalando y aún no funcionan son un impuesto más. Y entre las nuevas tasas que ha puesto el gobierno local destacó la de los opositores a las pruebas para selección de personal del Ayuntamiento.

Carmen Yáñez, encargada de hacienda local, recordó que saca adelante unas cuentas históricas porque nunca antes el Ayuntamiento de Mérida había llegado a casi los 71 millones como ahora para sus servicios.

Destaca Carmen Yáñez la reducción de la deuda municipal, que quedará a 0 a final de este ejercicio, y el periodo medio de pago a proveedores, que se sitúa en 2,8 días al mes. Entre las inversiones, habrá tres millones de euros para un plan de empleo directo en el Ayuntamiento y en el centro especial la Encina.