«García Lorca quería traer obras a Mérida con La Barraca»

El origen del Festival de Teatro lo ha estudiado con detalle el periodista Javier Álvarez Amaro, que presentó sus conclusiones en su libro la semana pasada en el Centro Cultural Alcazaba.

–¿Cómo surge esta investigación?

–Conozco el Festival hace más de veinte años. Hice un máster de investigación en historia. Podría haber sido la tesis doctoral, pero acabó siendo un libro.

–¿Que le une al Festival?

–Trabajé en el año 2008 y me di cuenta de que la época anterior a José Tamayo, en 1954, es la menos documentada. Se conoce mucho lo del año 33, pero luego hay mucho vacío. Quería ponerlo todo en contexto y relacionarlo.

–¿Y qué es lo que más le sorprende de esa época?

–Hay algunos proyectos que nunca se hicieron realidad. Por ejemplo, descubrimos que La Barraca de García Lorca quería hacer obras grecolatinas y traerlas a Mérida. También me parece interesante el debate que hubo en esa época entre los arqueólogos. Ellos siempre estuvieron a favor, incluso se ha publicado que estuvieron en contra, pero en las cartas y en sus escritos demuestran que estaban a favor. Y, por último, hemos descubierto una obra representada que no estaba en el catálogo oficial. El 12 de octubre de 1947 se representó 'La vida es sueño'. La hemos encontrado en el Nodo y hay publicaciones de prensa. Esa obra, hasta ahora, no estaba en el listado oficial.

–¿Qué aportó esta época a lo que vino después?

–Intención de continuidad. En el año 34 ya hubo una semana romana. Querían repetir cada año.