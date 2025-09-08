HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 7 de septiembre, en Extremadura?
Seguimiento de los fuegos artificiales en la terraza de la avenida Fernández López. J. M. ROMERO

Los fuegos artificiales despiden la Feria de Mérida

El Día de Extremadura se celebrará en la ciudad con bicicletas y la música en directo de Derby Motoreta's Burrito Kachimba

Juan Soriano

Juan Soriano

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:54

Miles de emeritenses siguieron a orillas del Guadiana la colección de fuegos artificiales con los que se puso fin a ocho días de fiestas locales ... en la capital autonómica.

Top 50
  1. 1 Los bomberos encuentran el cadáver de una persona que se precipitó desde el Puente Real
  2. 2

    Iván vuelve a casa en su lucha contra el Guillain-Barré
  3. 3 Muere Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de las 800 de Badajoz
  4. 4

    La Audiencia decidirá si Gallardo y Sánchez van a juicio el día 15
  5. 5 El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes extremeños
  6. 6

    Pocas pero dulces: Las heladerías que resisten en Badajoz
  7. 7

    El hidropuerto de Alange ya solo espera que la Junta lo promocione para atraer visitas a la región
  8. 8

    La Feria de Mérida se despide con mal balance en el recinto del río Guadiana
  9. 9

    Las calles de Badajoz se llenan de luz, música y arte en la Noche en Blanco
  10. 10 Sigue en directo el acto de entrega de las Medallas de Extremadura 2025

