Los fuegos artificiales despiden la Feria de Mérida

Miles de emeritenses siguieron a orillas del Guadiana la colección de fuegos artificiales con los que se puso fin a ocho días de fiestas locales ... en la capital autonómica.

Los fuegos artificiales marcan el fin de la Feria de Mérida, pero las fiestas se prolongarán este año un día más gracias a la jornada no laborable del Día de Extremadura, que tiene una importancia especial en la capital autonómica.

El Ayuntamiento emeritense, junto con la Escuela Ciclista de Mérida y en colaboración con la Federación Extremeña de Ciclismo, convoca esta prueba a partir de las 12.00 con salida y meta desde la Plaza de España. Esta actividad, en la que será obligatorio el uso de casco, tiene un carácter familiar lúdico-festivo.

Las inscripciones, de carácter gratuito, se han podido formalizar hasta el domingo. La recogida de dorsales se puede realizar el mismo día de la prueba de 10.00 a 11.30 horas en la carpa situada en la Plaza de España.

Música en el Teatro Romano

El día festivo se cerrará a partir de las 22.00 horas en el Teatro Romano con el concierto de Derby Motoreta's Burrito Kachimba, con el que concluirá el ciclo de música en directo que ha marcado el programa de la Feria 2025.

Derby Motoreta's Burrito Kachimba es un grupo musical con origen en Sevilla que comenzó su actividad en el año 2017. Autoetiquetados como 'kinkidelia', su música es una mezcla con elementos del flamenco, rock andaluz y psicodelia construidos sobre el rock progresivo.

La banda cuenta como letrista y vocalista con el emeritense Miguel García Cantera, 'Dandy Piranha', un referente cultural para la ciudad.