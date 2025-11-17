Los escritores Antonio Orihuela, Isaac Rosa y Joaquín Gómez, esta semana en la Biblioteca municipal de Mérida

Intensa semana literaria en Mérida. Tres escritores presentarán sus últimos trabajos en la Biblioteca Municipal 'Juan Pablo Forner'. Son Antonio Orihuela, Isaac Rosa y Joaquín ... Gómez.

Este lunes, a las 19.30 horas en la Sala Dulce Chacón habrá un encuentro con Antonio Orihuela para presentar su libro 'Sin fin'. Está organizado por el Club de Lectura de la Sociedad Científica de Mérida. Se trata de una antología personal que recoge treinta años de dedicación a la poesía de este autor nacido en Moguer (Huelva) hace sesenta años.

Mañana martes, a las 19 horas, igualmente en la Sala Dulce Chacón el escritor Isaac Rosa, de 51 años, presentará 'Las buenas noches', una original novela que refleja con nocturnidad y alevosía las heridas de un tiempo en el que el dormir se ha convertido en un objeto de deseo, explica la Biblioteca Municipal emeritense. La introducción de su obra correrá a cargo de Javier Marcos. Rosa está muy vinculado a Badajoz aunque nació en Sevilla. Se dio a conocer con una novela de humor, ¡Otra maldita novela sobre la guerra civil! (2007)', que reelaboraba un relato de 1999. Su novela 'El vano ayer ganó' en 2005 el Premio Rómulo Gallegos.

Por último, este miércoles, el montijano Joaquín Gómez, de 74 años, presentará su libro 'Sin título y sin versos', en este caso en la Sala de Conferencias de la biblioteca emeritense, a las 19.30 horas. Al igual que trabajos anteriores del autor, juega con las palabras y otorga un papel importante a la imaginación y participación del lector en algunos poemas. Entre sus trabajos aparecen 'Poemas imperfectos', 'No estás pensando lo mismo que yo. Crecida. Los libros del estraperlo' y 'Deslenguados objetos ...y otros poemas. Pliegos de la visión'.