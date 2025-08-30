El emeritense Antonio Rubio consuma otra hazaña en carrera de resistencia Gana en Reino Unido la única y exigente prueba de atletismo OCR en Europa tras ser el único en correr durante 24 horas

Celestino J. Vinagre Sábado, 30 de agosto 2025, 09:33 Comenta Compartir

Antonio RubioCrespo vive en la calle Platón, en la Zona Norte, tiene 31 años y una capacidad de sufrimiento extraordinaria. Ahora descansa pero hace una semana, en Derby, en Reino Unido, estaba corriendo y saltando obstáculos. Y ha ganado la única prueba OCR en Europea porque corriendo y saltando ha estado durante 24 horas. Ninguno de los 40 participantes que acudieron pudo seguir su ritmo. Había que hacer kilómetros, un mínimo de 4,5 por hora, a la vez que superar vallas, alambradas, terreno embarrado, muros de madera...Veinte obstáculos por hora. Una prueba extrema pone a prueba la resistencia física y mental de quienes asumen el reto de hacerla.

Antonio es un atleta pero no uno corriente. Es un atleta OCR Ultra, esto es, uno que gana al superar pruebas de resistencias, de obstáculos permanentes, no por mejor tiempo. Gana por pura supervivencia. Al estilo de la Farinato de Mérida que suele hacer. La última edición se celebró el pasado 3 de mayo.

«La primera Farinato en Mérida (nunca la ha ganado, su mejor puesto es segundo, dice) la hice en 2017 y me enganché. También hacía carreras normales, pero 2022 se me dio muy bien, gané dos ligas a nivel nacional en obstáculos y busqué retos más duros para saber dónde estaba mi límite«, explica. Se puso a hacerla con 120 kilos de peso y casi no se lo creía que la hiciera. Ahora pesa 86 y se ha habituado a las pruebas de resistencia. Lleva casi una década con ellas, resalta. La Farinato emeritense tiene menos kilómetros que recorrer en una hora y menos obstáculos pero sirve »muy bien« como entrenamiento de Antonio.

El pasado 14 de julio HOY avanzó que había sido uno de los 8 mejores atletas de su categoría en el Mundial de carreras de obstáculos más duro, celebrado también en Reino Unido (Grantham). Acudió para correr 120 kilómetros en 24 horas. Ahora ha repetido gesta en Derby. Fue el sábado pasado.

Ampliar El emeritense, en la prueba de hace una semana. HOY

«Me sentí fuerte. Tenía que hacer 4,5 kilómetros en una hora, salvando obstáculos, y si hacía esa distancia antes, podía descansar lo que me sobrara de la hora. Lo hice muchas veces y por eso pude llegar solo al final», resume satisfecho. Quien más le aguantó fue un atleta ecuatoriano, que quedó segundo. Además, el emeritense contó con otros dos extremeños como participantes en la prueba de Derby, Juan Carlos Contador, también de Mérida, y David Hinojal, de Cáceres.

«Puse un ritmo medio de carrera que me permitiera hacer los kilómetros necesario en una hora pero también descansar bien. Estaba bastante fresco y regulé bien. Superé bien los diferentes obstáculos y seguir corriendo», añade este trabajador en la tienda de Decathlon en la capital extremeña y padre de un niño de 5 años que, dice, apunta maneras de atleta.

Uno de los obstáculos en la prueba de Reino Unido. HOY

«No se trata solo de competir, sino de explorar hasta dónde podemos llegar y es una oportunidad de oro para inspirar a otros a romper sus barreras a base de pasión, disciplina y constancia», declaraba hace unas semanas Antonio Rubio Crespo. Palabra de superviviente.