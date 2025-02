Mérida cambia el dinero destinado al museo de murales y la selección sub 21 a pagar el gas

No tiene el Ayuntamiento de Mérida presupuesto este año. Los 20 millones de euros del superávit del 2021 es la partida que utiliza la ... delegada de Hacienda, Carmen Yáñez, para gestionar las cuentas municipales durante este 2022.

Lo hace para no generar más deuda y pagar la que dejaron Calle y Acedo, según el convenio que marca el Ministerio de Hacienda. Hasta el 2032 están vigiladas las cuentas públicas de Mérida.

Y con ese instrumento del superávit hay que afrontar ahora gastos y proyectos sobrevenidos. Cada modificación hay que llevarla a pleno. En el de ayer se aprobaron algunos cambios.

Presentó la delegada Carmen Yáñez la situación actual de los veinte millones de euros disponibles. Gran parte ya están comprometidos por el plan de inversiones que se aprobó en el pleno de abril.

Quedan a estas alturas 1,5 millones. El problema, contó la delegada, es que no es suficiente para afrontar el sobrecoste de los servicios municipales. Autobús urbano, limpieza, jardines, alumbrado, gas y combustible para los colegios o el parque móvil van a tener de aquí a final de año un sobrecoste de 2,5 millones de euros que no se contempló en abril porque entonces no había una escalada de precios tan elevada como la que vino después. Las empresas concesionarias de estos servicios están empezando a presentar facturas porque se exceden el contrato inicial y hay que liquidarlas. Echando cuentas, al transporte urbano hay que pagarle 120.00 euros más de los establecido, al de la limpieza 185.000, a los jardines 112.000 y el alumbrado costará 600.000 euros más. También hay que reservar 200.000 euros extras para pagar el gas y la electricidad en los colegios y en las instalaciones municipales.

La delegada de Hacienda ha encontrado en el propio plan de inversionese que se presentó en abril la solución para estas facturas. Algunos de los proyectos anunciados entonces y que debían ejecutarse antes de final de año se posponen.

En julio se decidió apartar dinero para promocionar la ciudad con un partido de fútbol de la selección española de fútbol masculina sub 21. Ese dinero se libera. Se pospone a que la Federación encuentre una fecha a partir de 2023. Se retrasa igualmente el programa de concienciación ciudadana sobre los beneficios de la agenda 2030 y se reduce el dinero que se iba a emplear en asfaltar calles. De seiscietos mil, finalmente serán cuatrocientos mil.

Rescata algo también del museo de murales previsto en la Antigua. El proyecto lleva varios años en la agenda municipal con la intención de contratar a muralistas muy conocidos a nivel internacional para generar un circuito cultural en el barrio. Se habían reservado más de cuatrocientos mil euros y ahora la delegada de Hacienda le quita cien mil porque el muralista no pintará este año.

El plan de empleo de femenino también aporta. Del millón de euros inicial se ha gastado novecientos mil y el resto vuelve a las arcas municipales. En total, calcula la delegada, rescata algo más de un millón de euros. Sumando este millón, más lo que ya tenía, hay dinero suficiente para este sobrecoste y para dejar disponible en líquido 158.000 euros por si hay todovía que hacer frente a otros repuntes de energía y combustible. Salió adelante con los votos socialistas y la abstención de Unidas y Ciudadanos.