Diecinueve empresas optan a diseñar los 235 pisos asequibles en El Prado de Mérida

El proyecto de construcción de 235 pisos de alquiler asequibles en la barriada de El Prado atrae a 19 propuestas para su redacción ... . Cerrado el plazo de presentación de ofertas, HOY puede avanzar que Sepes, la entidad pública empresarial de suelo dependiente del Ministerio de Vivienda, ha recibido 19 solicitudes de empresas que quieren ganar el concurso de redacción del estudio de detalle, proyecto de edificación y dirección de obra. Para eso Sepes pone 1,6 millones de presupuesto.

Es el proyecto que definirá cómo se va a edificar las 235 viviendas asequibles que promueve el Gobierno, en colaboración con el Ayuntamiento, en una parcela de la avenida del Prado número 5. Según los habituales plazos administrativos en estos casos, Sepes debe resolver la propuesta ganadora a lo largo del mes de septiembre.

Debe ser un jurado profesional el que valorará las propuestas y decidirá la adjudicación de la redacción del proyecto. Estará constituido por personas expertas con cualificación apropiada. Al menos dos tercios deben tener la titulación de arquitectura) y contar miembros que no podrán estar adscritos al Sepes. Se trata de una entidad presidida por la extremeña Leire Iglesias, exconsejera de Vivienda de la Junta con Guillermo Fernández Vara.

El fallo se conocerá con toda seguridad a inicios del otoño, a finales de septiembre próximo. El ganador de la adjudicación recibirá además un premio de 30.000 euros por la redacción del proyecto. El segundo, un accésit de 12.000 euros.

A disposición de jóvenes

La entidad dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana va a realizar un concurso para desarrollar un «proyecto innovador de vivienda colectiva», y que implique una recualificación urbana del entorno.

El objetivo es que los criterios de adjudicación se basen en la calidad arquitectónica, la capacidad funcional y los procesos de industrialización de la construcción.

En su visita a la capital de Extremadura el pasado 3 de abril, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, incidió en que las viviendas se alquilarán «en condiciones de asequibilidad».

Agregó, en presencia del alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, que «pretendemos que estas viviendas puedan ser y poner a disposición para esas personas jóvenes que inician sus proyectos vitales, también para empleados públicos, funcionarios, maestros, enfermeros, enfermeras, médicos, en definitiva, para la clase media española que hoy siente la vivienda como una preocupación», destacó.

El Ministerio de Vivienda prevé una inversión total a través de Sepes de 31,1 millones de euros en esta promoción en Mérida. Se distribuyen entre los 2,1 destinados para la adquisición del suelo en El Prado, 1,6 para la licitación del concurso de redacción del proyecto y 27,4 millones, aproximadamente, para las obras.