La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, junto al alcalde Antonio Rodríguez Osuna, en abril pasado. J. M. R.

Diecinueve empresas optan a diseñar los 235 pisos asequibles en El Prado de Mérida

La entidad pública Sepes, del Ministerio de Vivienda, destina 1,6 millones para el proyecto en una parcela de 7.889 metros cuadrados

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 18 de agosto 2025, 07:47

El proyecto de construcción de 235 pisos de alquiler asequibles en la barriada de El Prado atrae a 19 propuestas para su redacción ... . Cerrado el plazo de presentación de ofertas, HOY puede avanzar que Sepes, la entidad pública empresarial de suelo dependiente del Ministerio de Vivienda, ha recibido 19 solicitudes de empresas que quieren ganar el concurso de redacción del estudio de detalle, proyecto de edificación y dirección de obra. Para eso Sepes pone 1,6 millones de presupuesto.

