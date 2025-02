La delegación de Educación reparte en Mérida becas de 70 euros entre 260 escolares

La delegación municipal de Educación ha concedido 259 ayudas para comprar material escolar en las librerías de la ciudad. Se presentaron en total 447 ... pero muchas se rechazan por que incumplen los requisitos de renta o documentación para percibir este bono público que rige la beca municipal.

Las bases ponen como cuantía máxima 70 euros por alumno y la delegación cuenta con 30.000 euros para cubrir todas las que se aprueben.

Los beneficiarios tienen ya el listado definitivo de las librerías adheridas al programa para comprar. Hasta el día 22 de agosto pueden entregar por registro las facturas de la tienda elegida en la que han comprado el material por setenta euros y, tras recibir la notificación de la resolución, retirar luego el material en el local comercial hasta el 30 de septiembre.

La línea atiende a Infantil, Primaria y Secundaria y sirve como complemento a la prestación de libros de textos

La concejala Susana Fajardo explica que diseñan este plan cada verano para cubrir situaciones extraordinarias y de emergencia. Los beneficiarios tienen que estar empadronados en la ciudad y quieren atender casos que hayan sufrido alguna situación imprevista o estén atravesando una época de pocos ingresos. La pueden echar desde niños que cursan Infantil hasta Secundaria. También Educación Especial y quedan fuera los que estudian Bachillerato.

La delegación ha detectado que hay casos en los no puedan afrontar los gastos habituales de inicio de curso. Sumando esta beca de compra en las papelerías abierta ahora y el apoyo con libros de texto que hace la Junta y los colegios, cree la delegada que todas las familias de Mérida pueden empezar el curso con el material necesario.

Los setenta euros que presta el Ayuntamiento sirve para pagar cuadernillos, libretas o mochilas a las familias. María (prefiere no dar el apellido para evitar el estigma) es una de las madres que lleva años recibiendo esta ayuda municipal. Tiene tres hijos en dos ciclos distintos. Los más pequeños en Primaria y el mayo en una Formación Profesional. Sus gastos de septiembre se amortiguan porque recibe los libros de los pequeños del colegio y los setenta euros de la papelería lo comparten entre los tres. Siempre va a la misma tienda a hacer la factura y luego el Ayuntamiento le entrega el importe para pagarlo.

Le gustaría que fuera mayor porque el material escolar se ha encarecido mucho en los dos últimos cursos. Antes con setenta euros pagaba todos los cuadernillos, ahora no le llega. Pero como son trimestrales no los compra a la vez. Escalona y ahora se lleva solo lo imprescindible para el Primer trimestre. En Navidad los del segundo y en primavera para el tercero. Afortunadamente, cuenta, no todas las asignaturas de primaria lo incorporan durante el curso y no todos los maestros los usan, por eso prefiere esperar. No se pueden prestar porque son libros para escribir sobre ellos.