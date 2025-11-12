Cuatro institutos de Mérida colaboran en la campaña contra los discursos de odio a migrantes Son el 'Santa Eulalia'; 'Extremadura'; 'Emérita Augusta' y el I.E.S. 'Sáez de Buruaga

Segunda etapa de la campaña dirigida a los jóvenes de Mérida para fomentar el respeto y combatir combatir la proliferación de los mensajes y discursos de odio en redes sociales. La campaña 'Mérida Escucha, Entiende y Respeta', pasa de la sensibilización, con diferentes acciones en redes sociales y en la calle, a otra segunda fase, la de concienciación, en centros educativos de la ciudad. Impulsada por el Ayuntamiento de Mérida, se ha realizado en colaboración con los creadores artísticos Kike Pastrana (kikepastrana.com) y Álvaro Rodríguez (usuario.studio).

El delegado de Migraciones, José Ángel Calle, señala que existe una estrategia concreta desde el Consistorio emeritense para trabajar específicamente la inclusión de las personas migrantes y «la idea de Mérida como ciudad mestiza y como capital real de los valores y del respeto mutuo, donde la convivencia pacífica sea el valor que nos hace a todos y todas iguales en derechos y obligaciones».

Bajo esa premisa, se impulsa la segunda fase de esta campaña, que está protagonizada por personas jóvenes y dirigida a la población joven, con un lenguaje «cercano, visual y juvenil», y que tiene como objetivo «buscar la reflexión» y el fomento de los valores educativos y pedagógicos, además del diálogo y el respeto por los Derechos Humanos.

Calle ha explicado que se pretende generar un espacio de de coordinación con los centros de Educación Secundaria de la ciudad, donde se encuentra «la población en la que queremos intervenir a través de distintas actividades y dinámicas» como murales urbanos, acciones musicales y de merchandising, entre otras.

Son cuatro los institutos que colaboran con esta iniciativa, que comenzó ayer y se extenderá hasta el próximo mes de diciembre. Se trata del 'Santa Eulalia'; 'Extremadura'; 'Emérita Augusta' y el I.E.S. 'Sáez de Buruaga'.

En la presentación de esta segunda fase de la campaña ha estado uno de sus creadores artísticos, Álvaro Rodríguez (usuario.studio). Ha expresado que comprende una intervención educativa a través de los carteles de la campaña, una exposición itinerante y diferentes intervenciones artísticas que generen espacios de reflexión y pensamiento crítico entre el alumnado.