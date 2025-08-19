Cuatro empresas turísticas de Mérida reciben el distintivo de compromiso de calidad Se reconoce también a las oficinas del Teatro Romano, Museo Abierto y Puerta de la Villa

R.H. Martes, 19 de agosto 2025, 13:23

Astroturismo por Extremadura. Mérida y más, visitas guiadas. Apartamentos Villas Romanas. Apartamento La Casa de la Alcazaba. Son las cuatro empresas que han recibido una distinción por ser ejemplo de compromiso con la calidad turística en la capital extremeña.

El Ayuntamiento hizo entrega esta mañana a los representantes de esas cuatro empresas, más a las oficinas del Teatro Romano, Museo Abierto y Puerta de la Villa, de un distintivo que supone «un reconocimiento al esfuerzo y compromiso con la calidad y la mejora continua, a la vez que distingue al servicio turístico frente a la competencia», en palabras del concejal Marco Antonio Guijarro.

El distintivo tiene validez bienal, aunque está condicionado a una evaluación anual de seguimiento. Se encuentran dentro de un proyecto, el Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos, de mejora de la calidad de los destinos turísticos en España, impulsado por la Secretaría de Estado de Turismo, del Ministerio de Industria y Turismo, y con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias.

El desarrollo del sistema es una de las actuaciones contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turística de Mérida: 'Mérida Arqueológica, Natural y Sostenible', financiado por los Fondos Next Generation de la Unión Europea.

Su principal objetivo «es ofrecer a los visitantes una experiencia de calidad homogénea en todos los prestadores de servicios turísticos», explicó Guijarro.

«Esperamos que estas distinciones contribuyan a que los diferentes servicios turísticos de la ciudad se adhieran a este Sistema de Calidad, impulsando a Mérida como un destino turístico sostenible de calidad y diferenciándonos de otros destinos turísticos nacionales».

Las empresas y servicios que participan en el programa reciben formación, asesoramiento y manuales de buenas prácticas para mejorar la calidad de su oferta. Después de un proceso de evaluación, si cumplen con los requisitos, obtienen el distintivo de calidad turística.

El programa busca beneficiar a todos los implicados «ya que a los turistas les asegura que los servicios que utiliza, desde el alojamiento y la restauración hasta el transporte y las guías, cumplen con ciertos estándares de calidad», explica el Gobierno local. Además «a las empresas les permite diferenciarse de la competencia, mejorar su competitividad y participar en un proyecto de calidad a nivel nacional».

Los servicios turísticos que han recibido hoy su distinción

1. Apartamento La Casa de la Alcazaba. Ubicado en la calle Graciano. Se encuentra a pocos pasos de la Alcazaba árabe y a 800 metros de la Casa de Mitreo. Apartamento singular en pleno centro histórico.

2. Apartamentos Villas Romanas. Consta de tres edificios de Apartamentos, que ofrecen alojamientos bien situados en Mérida, justo al lado del Acueducto de Los Milagros; y con poca distancia al Arco Trajano, Teatro Romano y Anfiteatro Romanos.

3. Astroturismo por Extremadura. Dirigida por Esperanza Izquierdo, es una empresa que realiza observaciones astronómicas en la que poder descubrir los fascinantes cielos extremeños al caer la noche. Una combinación perfecta entre astronomía y mitología. Apto para todas las edades.

4. Mérida y más, visitas guiadas. Pilar Fuentes, guía oficial de Turismo por la Junta de Extremadura, realiza las visitas guiadas en castellano y portugués, de Mérida y otros destinos de Extremadura.

