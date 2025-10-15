La cuarta edición del Festival Flamenco Mérida se extiende desde el 18 de octubre al 8 de noviembre El sábado próximo actuarán 'Los Magníficos', a las 21 horas, con Sandra Carrasco, La Talegona, Andrés Barrios y David de Arahal

El alcalde de Mérida, con el premio para 'El Lebrijano' que recibió su hija, Ana Belén Peña, en junio pasado.

Celestino J. Vinagre Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:49 Comenta Compartir

La cuarta edición del Festival Flamenco Mérida comienza esta sábado y ofrecerá cinco espectáculos en el Teatro María Luisa. Se extenderá hasta el 8 de noviembre. Este año rendirá además homenaje a Juan Peña, 'El Lebrijano', que recibirá el premio del Festival. Peña fue un músico y cantautor, miembro de la familia gitana Perrate de Lebrija (Sevilla), a la que pertenecía su madre, María Fernández Granados. Juan el Lebrijano comenzó muy joven compaginando el cante con el toque de la guitarra.

La programación del festival flamenco arranca el sábado próximo. Lo hace con la actuación de 'Los Magníficos', a las 21 horas, con Sandra Carrasco, La Talegona, Andrés Barrios y David de Arahal.

El 25 de octubre se pondrá en escena 'Musical Flamenco Venta de Vargas' con bailaores como Antonio Canales, Macarena Ramírez, Carlos Carbonell y Antonio Lizana, entre otros muchos más.

El sábado 1 de noviembre Juan y Bernardo Parrilla nos traen su espectáculo 'De Jerez a Extremadura' junto a su artista invitado Duquende.

El viernes 7 de noviembre tendrá lugar el «mano a mano» más esperado de Antonio Reyes y Pedro Granaino.

El festival finalizará el sábado 8 de noviembre con 'Quiero Cantarte' de Jesús Méndez.

El Festival Flamenco Mérida es un encuentro internacional. En su cuarta edición, mezcla flamenco, cultura y patrimonio en una experiencia única, dice la organización. Nacido en 2022, es una de las grandes apuestas por el flamenco en la región, con el objetivo de «potenciar la marca de Mérida como destino turístico cultural», según ha indicado Juan Cabral, responsable de Mericars Tours, empresa privada que coordina todas las gestiones de esta gran cita con el flamenco en Extremadura y cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Mérida.