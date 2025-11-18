Conferencia sobre el reino visigodo para cerrar las jornadas 'Mérida, cuna del cristianismo hispano' La impartirá este miércoles, a las 20 horas, en la sede del Consorcio José Soto Chica, doctor en Historia Medieval

El doctor en Historia Medieval y escritor José Soto Chica imparte hoy una conferencia a las 20 horas en la sede del Consorcio de la Ciudad Monumental, en la calle Santa Julia. Hablará sobre la conversión al catolicismo del reino visigodo hispánico. Su título, 'Del dragón sentado en el trono al nuevo Constantino: entre Leovigildo y Recaredo, Mérida y la conversión a la fe del reino visigodo'. Se encuadra dentro de las jornadas 'Mérida, cuna del cristianismo hispano'.

Soto Chica es experto en Historia Medieval por la Universidad de Granada. Se matriculó en la Universidad de Granada, y en la actualidad es doctor en historia medieval acreditado como profesor contratado doctor, e investigador del Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de la Universidad de Granada.

El granadino fue soldado profesional, sirvió en la misión de Paz de la ONU en Bosnia Herzegovina y recibió la Medalla por la paz en 1995. Un accidente con explosivos le costó una pierna y lo dejó ciego, lo que le llevó a reencauzar su vida hacia su verdadera pasión, la historia.

Es autor de más de setenta artículos y capítulos de libro en obras especializadas y ha publicado seis libros de historia, entre los que destacan 'Imperios y bárbaros'; 'La guerra en la Edad Oscura'; 'Visigodos'; 'Hijos de un Dios furioso'; 'El águila y los cuervos' o 'Leovigildo, rey de los hispanos'.

José Soto Chica también es autor de novela histórica, con obras como 'Bajo el fuego y la sal', 'Egilona, reina de Hispania', y 'El dios que habita la espada', que recibió el Premio Edhasa 2021, Pelayo. También ha recibido el premio honorífico Hislibris 2020 por su carrera literaria.

Ha publicado además artículos de divulgación histórica en revistas tan prestigiosas como Desperta Ferro Antigua y Medieval o Desperta Ferro Arqueología, así como relatos cortos, poemas y artículos de opinión.

En 2011 el granadino fue galardonado con el Diploma Honorífico a la Divulgación de la Historia y la Cultura de la ciudad de Estambul concedido por la Asociación de Comerciantes Suyad Sultanahmet Onur Belgesi. En 2013 recibió la Gran Cruz al mérito distinguido de la asociación Duque de Ahumada. Actualmente participa en varios proyectos de investigación y se halla ultimando dos novelas históricas, a la par que trabaja en un nuevo libro de historia.

Su conferencia es la última actividad programada dentro de las sextas jornadas 'Mérida, cuna del cristianismo hispano', organizadas por la Capilla Gregoriana del Calvario, el Consorcio, la Asociación de Santa Eulalia y la Parroquia eulaliense.

Dentro de las jornadas se ha celebrado una misa por el rito hispanovisigodo o mozárabe en la basílica de Santa Eulalia.