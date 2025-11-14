Mérida revive su liderazgo cristiano con el rito hispano-visigodo

Entre el siglo III y el siglo VIII, el cristianismo de la Península no se entendía sin Mérida. Mucho antes de que las peregrinaciones a ... Santiago de Compostela pusieran el foco en el norte de España, la Mérida romana, visigoda y de principios del Islam en suelo ibérico era la protagonismo. La figura de la joven Santa Eulalia fue clave y con ella el enclave emeritense como cuna del cristianismo ibérico.

En la tarde-noche de este viernes, 1.200 años después, un obispo volvió a presidir una Eucaristía en Mérida celebra bajo el rito mozárabe o hispano-visigodo. Un rito que tuvo su mayor vigor entre los siglos V y IX y que fue perdiendo protagonismo por la extensión del rito romano para las celebraciones eclesiales. José Rodríguez Carballo, obispo de la diócesis de Mérida-Badajoz, presidió una misa plagada singular por su liturgia en la basílica de Santa Eulalia.

La misa mozárabe y el previo Oficio de Vísperas o Lucernarium forman parte del programa de actividades de las jornadas 'Mérida: Cuna del Cristianismo Hispano' alcanzan su sexta edición. Están organizadas por Capilla Gregoriana del Santísimo Cristo del Calvario, el Consorcio de la Ciudad Monumental, la Asociación de la Mártir Santa Eulalia y la Parroquia de Santa Eulalia.

«La riqueza del Oficio de Vísperas y de la propia misa mozárabe es extraordinaria», relataba a HOY José Miguel Galán, integrante de la Capilla Gregoriana, una de las diez voces del coro que cantó y rezó en el Oficio de Vísperas. «Es un rezo de los salmos, con canto, que se desarrollan durante unos 15 minutos. Se comienza a oscuras, con siete velas y luego se hace la luz. Es el preámbulo de la misa mozárabe», explicaba a este diario.

Entre la penumbra, los fieles que empezaron a llegar a Santa Eulalia vivieron un momento de recogimiento previo a una celebración eucarística casi en desuso porque el rito romano se impuso en la Cristiandad a partir del siglo X1. La misa mozárabe que rememora la preeminencia de Mérida en el mapa del cristianismo ibérico, con sus obispos Paulo, Fidel y Masona (los llamados Santos Padres Emeritenses), y con las masivas peregrinaciones hasta el siglo X para venerar a la Virgen y Mártir Santa Eulalia.

Ampliar Capilla Gregoriana del Santísimo Cristo del Calvario. J. M. Romero

José Rodríguez Carballo, obispo de la diócesis de Mérida-Badajoz. J. M. Romero

El rito hispano-visigodo o mozárabe van de la mano del crecimiento del cristianismo, entre el siglo V y el VIII como época de esplendor, con influencia del norte de África. A mediados del siglo XI empezó a decaer. «Y con ello perdió protagonismo Santa Eulalia. Pero no se perdió esa liturgia antigua gracias al cardenal Cisneros, en el siglo XV», narraba Galán.

La misa que ayer se celebró en Santa Eulalia ofrecía una estructura a la del rito romano. Con partes litúrgicas cambiadas de sitio, Más participativa. Desde el siglo IX no hay un obispo que haya concelebrado una misa de rito mozárabe. Oraciones propias. Cantos. Ofertorio propio.

«Supone un ejemplo de riqueza y belleza litúrgica de primer nivel y no se ha perdido. Desde 2018 no se celebraba una misa mozárabe en Mérida pero la de hoy (por ayer) ha sido especial por la presencia del obispo de la diócesis, algo que no pasaba en Mérida desde el siglo IX», agregaba.