Concluyen las obras del centro municipal de piragüismo de Mérida Es la sede permanente del club Iuxtanam y se ha actuado tras una inversión de algo más de medio millón de euros

Finaliza la reforma integral del centro municipal de piragüismo, la sede permanente del Club Iuxtaman Mérida. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna; la delegada de urbanismo, Silvia Fernández, y el delegado de deportes, Antonio Marín, han visitado esta mañana las instalaciones, junto al río Guadiana. La rehabilitación integral ha tenido una inversión de casi medio millón de euros.

Es un proyecto, ha dicho Rodríguez Osuna, que da respuesta a una de las principales demandas del club deportivo que, tras los éxitos obtenidos en las últimas temporadas, reclamaba la ejecución de esta actuación para la práctica del piragüismo y actividades relacionadas con el propio club. De esta manera, «uno de los mejores clubes de la ciudad cuenta ya con unas instalaciones acordes a sus resultados, que lo hacen ser un club referente a nivel nacional».

Osuna ha expresado su agradecimiento al Iuxtanam, que cuenta con 150 deportistas de todas las edades, por el esfuerzo, el trabajo y la paciencia« y también por el «prestigio que el piragüismo tiene en Mérida gracias a ellos, que cuentan en sus filas a los olímpicos Estefanía Fernández y Juan Antonio Valle así como victorias en campeonatos nacionales e internacionales».

Las obras de reforma integral de este centro deportivo se han ejecutado por un importe de casi medio millón de euros procedentes del remanente positivo de tesorería. La parcela tiene una superficie de 5.316 m² y se ha realizado la adecuación, reforma y ampliación del edificio del centro municipal de piragüismo de Mérida, así como la mejora del cerramiento exterior y ordenación del espacio libre de parcela modificando la accesibilidad y la zona de aparcamiento.

Otra de las actuaciones que se ha llevado a cabo es la ampliación del gimnasio y la mejora de la imagen exterior del edificio con el entorno próximo. Se ha construido una pérgola exterior para mejorar la transición y acceso desde el interior hacia el exterior.

El interior del centro de piragüismo se distribuye en un vestíbulo y el pasillo de circulación que da conexión a los diferentes espacios principales: despacho, sala de formación, gimnasio, vestuarios, baños y sala de equipamientos deportivos.

Antonio Rodríguez Osuna ha adelantado que el Ayuntamiento seguirá colaborando en otras demandas del club Iuxtanam para favorecer la práctica deportiva como una mejora en los accesos.