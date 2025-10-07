HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

40 conciertos dentro del Festival CineBeat

Redacción

Martes, 7 de octubre 2025, 02:00

Del viernes próximo al domingo 19 se celebrará la segunda edición del Festival de Cine y Música de Mérida, CineBeat. Ha programado unos 40 conciertos musicales en diferentes locales del centro de la ciudad más un espectáculo inaugural en el Templo de Diana, el 16 a las 19.30 horas. Además, se proyectarán películas de temática musical y tendrá lugar un certamen regional de videoclips en el Teatro Maria Luisa, una nueva actividad paralela para los escolares, 'Cinebeat&Young', y un concierto especial 'FlamenJazzy' en la Sala Trajano.

