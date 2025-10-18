La cofradía del Calvario celebra con implicación y mucho brillo su procesión extraordinaria por Mérida Siete pasos, cinco bandas de música y una comitiva de unas 700 personas recorren el barrio y las calles del centro en su 125 aniversario

En primer término, el paso de La Burrita. Detrás, la Oración en el Huerto. Y al fondo, Nuestro Padre Jesús Nazareno, este sábado, en la procesión de la hermandad del Calvario por la calle del mismo nombre.

Incienso. Música cofrade. Báculos. Costaleros y capataces. Pasos escultóricos extraordinarios. Y el gusanillo en el cuerpo de cada día de Semana Santa en el que se prepara una procesión. Todo eso se vivió esta tarde sabatina en Mérida, pero en pleno mes de octubre, con un tiempo, eso sí, primaveral, y con mucha emoción en la popular e histórica Hermandad del Calvario. No era Semana Santa pero como si lo fuera salvo que no había nazarenos porque no era una procesión como tal sino, nominalmente, una salida extraordinaria.

Calvario y sus hermanos estaban de celebración de festejo. No era para menos. Curro Morcillo se hinchó de hacer kilómetros. Para arriba, para abajo. El diputado mayor de gobierno de la Hermandad del Calvario no dejó de ir de un paso a otro dentro de la extensa comitiva que puso este sábado en la calle la histórica cofradía emeritense. Julio Sánchez, el hermano mayor, tenía su preocupación más a ras de suelo, como capataz del paso de Jesús orando en el huerto.

Tocaba procesión extraordinaria, uno de los grandes actos, por no decir el de más relevancia, que ha organizado la hermandad de los morados para festejar su efemérides: 125 años de existencia.

Siete pasos, cinco bandas de música y unas 700 personas entre hermanos, costaleros (hasta vino una cuadrilla de Cádiz) y músicos para una puesta en escena brillante y ejemplo de implicación en una jornada algo calurosa.

Con diez minutos de retraso sobre el horario inicial previsto para la salida extraordinaria, a las 18.10 horas, salió el paso de La Burrita, de la Cofradía Infantil pero que es de Calvario. Fue la hermandad morada quien se lo cedió a la Infantil el siglo pasado para que lo sacara el Domingo de Ramos. Ayer las dos cofradías firmaron la renovación de la cesión.

La Burrita, que encabezó la procesión, llegó al Arco de Trajano a las 19.50 horas. Tras ella, los pasos de la Oración en el Huerto; Cristo de la Flagelación, Nuestro Padre Jesús Nazareno. La recogida estaba prevista tras cuatro horas de procesión de fe y orgullo de ser hermano del Calvario.