La Ciudad de la Infancia de Mérida cambia de horario con el inicio del curso

La Ciudad de la Infancia de Mérida cambia su horario con motivo del inicio del curso escolar. La vuelta a las clases marca el ... final de la temporada de verano, por lo que a partir de este jueves cerrará sus puertas por las mañanas de lunes a viernes, excepto festivos.

Como indica el Consistorio emeritense, el nuevo horario será de lunes a viernes de 16.00 a 21.00 horas y los fines de semana de 11.00 a 21.00 horas de forma ininterrumpida.

El Ayuntamiento de Mérida recuerda que la Ciudad de la Infancia, que abrió sus puertas el pasado mes de noviembre, es una actuación que se llevó a cabo por parte del Gobierno local sobre un espacio en desuso de 12.000 metros cuadrados que antiguamente ocupaba el cuartel Hernán Cortés.

La inversión asciende a 5,7 millones de euros, de los que 1,5 millones fueron para adquirir el suelo y 4,2 millones para unas obras que aún no han finalizado, lo que no impide la apertura del recinto. La Ciudad de la Infancia consta de seis áreas de juegos infantiles accesibles y un área arqueológica.

El Gobierno local destaca que 1.600 metros cuadrados de la instalación están destinados al parque acuático urbano y accesible más grande de España. A esto se suman más de 6.000 metros cuadrados de zonas de juegos infantiles y 5.600 metros cuadrados de paseos y caminos.