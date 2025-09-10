HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Niños en la zona de juegos tradicionales de la Ciudad de la Infancia. HOY

La Ciudad de la Infancia de Mérida cambia de horario con el inicio del curso

El recinto abrirá de lunes a viernes de 16.00 a 21.00 horas y los fines de semana de 11.00 a 21.00

Juan Soriano

Juan Soriano

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:13

La Ciudad de la Infancia de Mérida cambia su horario con motivo del inicio del curso escolar. La vuelta a las clases marca el ... final de la temporada de verano, por lo que a partir de este jueves cerrará sus puertas por las mañanas de lunes a viernes, excepto festivos.

