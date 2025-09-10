La Ciudad de la Infancia de Mérida cambia de horario con el inicio del curso
El recinto abrirá de lunes a viernes de 16.00 a 21.00 horas y los fines de semana de 11.00 a 21.00
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:13
La Ciudad de la Infancia de Mérida cambia su horario con motivo del inicio del curso escolar. La vuelta a las clases marca el ... final de la temporada de verano, por lo que a partir de este jueves cerrará sus puertas por las mañanas de lunes a viernes, excepto festivos.
Como indica el Consistorio emeritense, el nuevo horario será de lunes a viernes de 16.00 a 21.00 horas y los fines de semana de 11.00 a 21.00 horas de forma ininterrumpida.
El Ayuntamiento de Mérida recuerda que la Ciudad de la Infancia, que abrió sus puertas el pasado mes de noviembre, es una actuación que se llevó a cabo por parte del Gobierno local sobre un espacio en desuso de 12.000 metros cuadrados que antiguamente ocupaba el cuartel Hernán Cortés.
La inversión asciende a 5,7 millones de euros, de los que 1,5 millones fueron para adquirir el suelo y 4,2 millones para unas obras que aún no han finalizado, lo que no impide la apertura del recinto. La Ciudad de la Infancia consta de seis áreas de juegos infantiles accesibles y un área arqueológica.
El Gobierno local destaca que 1.600 metros cuadrados de la instalación están destinados al parque acuático urbano y accesible más grande de España. A esto se suman más de 6.000 metros cuadrados de zonas de juegos infantiles y 5.600 metros cuadrados de paseos y caminos.
