Cinco empresas optan a la obra de mejora turística del entorno de Proserpina en Mérida Con un presupuesto de 485.000 euros, se actuará en la zona de baño y aparcamientos y se habilitarán nuevos espacios

Celestino J. Vinagre Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:30

Cinco empresas optan a una obra que permitirá adecuar y mejorar turísticamente el entorno del embalse romano de Proserpina. Incluida dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Mérida y con un plazo previsto de ejecución de tres meses una vez que se adjudiquen, los trabajos salen con un presupuesto máximo de 485.000 euros, a cargo de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La adjudicación se realizará previsiblemente a lo largo del mes de octubre.

Las obras conllevan varias actuaciones. De un lado, trabajos de acondicionamiento de la zona estancial de baño del embalse, con dotación de playa y espacios e itinerarios accesibles; en la zona de aparcamiento de vehículos; y en la de pernocta para vehículos.

Ahí se incluyen equipamientos de zonas de playas para que sean completamente accesibles, con la instalación, por ejemplo, de ducha accesible y la disponibilidad de silla y muletas anfibias, que se guardarán en el edificio de Cruz Roja.

Además se colocarán contenedores de recogida selectiva de residuos y equipamientos para zona de pernocta de vehículos de las viviendas y de aparcamiento y nuevo equipamiento de panelería en esta zona tan frecuentada por los emeritenses.

De otro lado, se va a realizar trabajos de rehabilitación y acondicionamiento para la creación de un edificio destinado a actividades multiaventura y multiusos actuando sobre un chiringuito ya existente. Igualmente se hará obras de rehabilitación y acondicionamiento para la creación de un edificio destinado a almacenaje y merendero sobre la zona que ya ocupa ese chiringuito.

Todo ello con la finalidad de conseguir una mejora en las calidades, accesibilidad y distribución de los espacios, se subraya desde el informe realizado por la Delegación de Turismo que encabeza Felipe González.

Además, se actuará sobre los acabados e instalaciones existentes en el entorno de Proserpina, «con la finalidad de mejorar la eficiencia energética de los espacios existentes, así como la promoción del ahorro energético y la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero», se detalle en el pliego de este concurso.

A esta obra se han presentado las empresas Mesasol Uno, Avaqvs Emerita, la UTE Proserpina Mérida, Concepto de Ingeniería y Construcción y Arex.

