Cinco corales compiten en Mérida en el certamen regional con bandas sonaras de película como temática Será este sábado a las 19.30 horas en la plaza del Templo de Diana

Celestino J. Vinagre Viernes, 10 de octubre 2025, 13:00

Música de corales, con bandas sonoras de películas como temática. El Templo de Diana acoge este sábado por la tarde, a partir de las 19.30 horas, la cuarta edición del certamen regional de la Federación de Corales de Extremadura.

El certamen cuenta con la participación de cinco agrupaciones. Son la local, Coral Avgvsta Emerita; el Coro de Cámara Amadeus, de Fregenal de la Sierra; la Coral Municipal de Miajadas; el Coro Harmoneyes Vocal, de Badajoz y el Coro Isaac Albéniz, de Cáceres.

Según establece las bases del concurso, la duración total del repertorio interpretado por cada participante no debe exceder los 10 minutos. Cada agrupación coral interpretará a capella dos obras corales de bandas sonoras de películas y una tercera obra de libre elección de temática musical extremeña (melodías, letra, folclore) o compositor extremeño. Esta última podrá llevar acompañamiento instrumental.

El jurado estará formado por las profesoras Celia Sánchez del Río, Margarida Espiritosanto y Mariló Valsera Battantes. El primer premio del certamen tiene una asignación de 800 euros, 400 el segundo y 200 euros para el tercer premio.