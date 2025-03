Más de cien palmeras del vivero municipal de Mérida se queman en el incendio de El Prado Los voluntarios de las protectoras sacaron a los animales de la perrera por precaución, pero no corrieron peligro

Antonio Gilgado Mérida Viernes, 22 de julio 2022, 07:04 | Actualizado 11:08h.

A las nueve y media de la tarde de ayer se vieron las primeras columnas de humo en el entorno del Centro Especial de Empleo La Encina, en el Polígono El Prado de Mérida. Se prendieron varios focos simultáneos, por lo que se sospecha intencionalidad. Habrá que esperar a que el servicio de extinción de la Diputación de Badajoz emita el informe definitivo. «Hay algo evidente, fueron a la vez y por suerte no hay que lamentar daños personales ni de vehículos», aclaró el alcalde Osuna en la puerta de La Encina. Controlado por completo quedó a medianoche.

Las llamas, aclaró, no llegaron a las naves ni a las perrera municipal. Pero algunos voluntarios que colaboran habitualmente con las protectoras de animales se acercaron hasta allí al ver los mensajes en las redes sociales y por precaución empezaron a sacarlos de los chelines. Decidieron hacerlo por si cambiaba el viento de dirección, pero no ocurrió. Los pusieron a salvo y los cuidaron hasta que vieron que no corrían peligro si volvían. Las llamas se extendieron, sobre todo, por el vivero vegetal y el palmeral. Más de cien palmeras y algún vivero de plástico fue el primer recuento de daños que hizo el alcalde Osuna a medianoche, cuando ya estaba prácticamente extinguido.

Desde el Consistorio dejan claro que los animales de la perrera municipal no han corrido peligro en ningún momento. El fuego estaba a más de quinientos metros, ni tan siquiera llegó al Centro Ocupacional Proserpina, bastante más cerca que la perrera de la zona donde trabajaron los bomberos. Sí preocupó durante unas horas los dos que estaban en las instalaciones de la delegación de Agricultura. Al parecer se fueron cuando los bomberos abrieron las cancelas de la alambrada. Uno apareció pronto y el otro cerca de las doce de la noche. Los voluntarios temían que pudieran haber ido a la zona en llamas asustados. Hicieron un rastreo por el perímetro y los localizaron. A medianoche, todos los animales, tanto los de la perrera como los dos que estaban en la parcela de Agricultura volvieron a los chelines a salvo y tranquilos, según confirmó el alcalde Osuna.

Participaron en la extinción seis camiones de bomberos. Los tres del parque de Mérida más los de Almendralejo y Puebla de la Calzada, que prestaron apoyo. El alcalde agradeció también a los trabajadores del parque municipal que se acercaron hasta las naves de la Delegación de Agricultura para sacar la maquinaria por si el fuego se acercaba a las instalaciones. Afortunadamente, tampoco ocurrió. En las próximas horas redactará el Ayuntamiento una valoración más concreta de los daños, pero no hay ningún vehículo ni maquinaria de la Delegación de Agricultura.