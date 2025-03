El informe sobre Santo Domingo en Mérida recoge que hubo más de 9.000 presos políticos

La plaza de toros de Mérida fue una cárcel política en las posguerra civil y no hay mención alguna. Tampoco en el antiguo cuartel militar, ... donde ahora está el MAM. Santo Domingo fue el otro recinto carcelario durante los primeros años del franquismo en Mérida. Y la asociación para la memoria histórica de Extremadura no quiere que también caiga en el olvido porque hay un ley regional y otra nacional que obliga a su mención histórica.

El informe presentado ante el Ayuntamiento y remitido al Ministerio lo ha redactado el historiador Ángel Olmedo Alonso.

En su escrito hace primero una evolución histórica del edificio que tiene dos nombres en la ciudad. Algunos les llaman convento de Santo Domingo y otros de San Andrés. El amplio recinto que ocupa casi una manzana entre la calle Oviedo y la Plaza de Santo Domingo lo construyeron los padres dominicos en 1571 y pasó a manos privadas con la desamortización del diecinueve. Se convirtió en un almacén luego.

Los propietarios del convento iniciaron los trámites y las obras en 2003 para construir un aparcamiento y viviendas en el solar. Al proyecto se opuso el PSOE local y Adenex. Coincidían en el valor patrimonial del solar. Hubo concentraciones de familiares de presos políticos que estuvieron allí para que se conservara como 'lugar de memoria' y para que se pudiera acondicionar como recuerdo del sistema carcelario franquista. Desde hace veinte años persiguen los familiares algún tipo de recuerdo en Santo Domingo. Pero el tiempo pasa, el edificio está casi en ruinas y ahora vuelven a intentarlo antes de que se caiga del todo.

El Consorcio excavó allí durante dos años. Cuando se activó en 2003 el proyecto de aparcamiento hizo la investigación previa Santiago Feijoo. Hayaron un mosaico del siglo III reformado más de treinta veces que decoraba el suelo de una casa romana. Restos de una de las iglesias más antiguas de Mérida, la de San Andrés del siglo VI, un cementerio islámico y los restos de la iglesia que mandaron construir los dominicos en la reconquista. Con todos estos antecedentes, explica Ángel Olmedo Alonso, es uno de los recintos que mejor explica todas las etapas históricas de Mérida. Desde la casa romana hasta el uso en el siglo veinte como cárcel política.

Su investigación se ha centrado en rescatar lo que ocurrió allí entre 1939 y 1947. Según la investigación de Olmedo Alonso empezó a cumplir la función de internamiento en la guerra y en la inmediata posguerra ante la incapacidad del antiguo cuartel de artillería y de la plaza de toros de albergar a más detenidos. Había tantos, que necesitaron otro edificio amplio.

Recoge el historiador el testimonio de José Valverde Cerro, que fue juzgado y condenado en Mérida por los falsos tribunales militares que se habilitaron en el Liceo. A José Valverde Cerró lo condenaron a tres penas de muerte. «Yo con una me conformo, las otras dos se las regalo a usted que se las merece porque es un criminal». Recoge el documento la conversación que tuvo este condenado con un mando militar, conocido entre los prisioneros como Don Tobías. «En el sótano, allí estábamos todos muertos..., no había ni luz, ni nos veíamos, estaba todo oscuro no se veía nada. No teníamos luz nunca, salíamos cuando íbamos a juicio o donde fuera. Allí ni daban comida ni nada, nos alimentábamos de agua, había veces que llevaba la familia algo y te liabas a chupar el hueso, lo tirabas, lo cogía otro, lo chupaba, lo tiraba, otro lo cogía...». También el testimonio de una madre que iba todos los días a la puerta para escuchar a su hijo cantar desde la cárcel. El día que no lo escuchó sabía que lo habían fusilado.

En los documentos oficiales que ha cotejado el historiador se refieren a este recinto en la administración franquista como 'prisión habilitada en Santo Domingo de Mérida'.

Auditoria de Guerra

Según el documento, se estima que por Santo Domingo pasaron más de nueve mil prisioneros políticos. Porque allí concentraron y clasificaron a los procedentes de Castuera, Trujillo, Cáceres o Badajoz. Pasó tanta gente porque en Santo Domingo funcionó la Auditoria de Guerra, una admnistración franquista encargada de depurar a los prisioneros. Llama la atención de este estudio que a finales de 1939 había en Mérida 8.591 presos. Muy por encima de los 402 de Badajoz o los 274 de Badajoz. Recoge la investigación de Candela Chaves sobre las sentencias de los tribunales en la posguerra y en la que se destaca el número de sentencias firmados en Mérida relacionadas con Santo Domingo. Casi todos estos tribunales en Mérida estuvieron presididos Tobías Holgado Cuadrado, Leonardo Sánchez Risco, Juan Membrillera Beltrán, Luis Ortiz Esteban o Carlos Crístomo Prat. Algunos de los que estuvieron en Santo Domingo fueron fusilados luego en el cementerio de Mérida. Ya se excavó la fosa común y no se pudo identificar a ninguna víctima.