Bulo se estrena en Mérida en el concierto inaugural de la II edición de Cinebeat en el Templo de Diana

La II edición del festival de música y cine Cinebeat entra en su segunda semana y con ella sus principales citas. Para empezar este ... jueves, a partir de las 19 horas, tendrá lugar el concierto inaugural en el Templo de Diana. Contará con los directos de Hombre Tigre (ganador del concurso a mejor concierto de la pasada edición), Srta. Trueno Negro (20:30 horas) y Bulo (22:00).

Bulo es la banda liderada por el guitarrista Woody Amores que, junto a Lorenzo, de la última formación de Robe Iniesta, han formado un grupo de músicos extremeños. Ofrecerán su primer directo este jueves junto al Templo de Diana.

Junto a ellos tocarán también dos bandas muy reconocidas. Por un lado, Hombre Tigre, el grupo de Fermín Solís, que abrirá el evento a las 19 horas. Por otro, la banda granadina Srta. Trueno Negro. J, vocalista de Los Planetas, ha colaborado mucho con ellos. El cacereño Roberto Escudero fue el batería titular en la última gira de Super8 de la mítica banda indie.

Además, entre concierto y concierto, habrá actividades paralelas al evento, también junto al Templo de Diana. Se realizará una charla con dos de los tres escritores del libro 'No sonamos mal', que cuenta la historia de superación, reinvención y esplendor de varios grupos de la escena independiente de nuestro país. Algunos de los citados en el libro son como Carolina Durante, Depresión Sonora, Alcalá Norte o extremeños como El Buen Hijo, Extremoduro o DMBK.

También se elaborará una masterclass en vivo, por Adri y Borja Morais, guitarrista y batería, respectivamente, de una de las bandas que mejor acogida tuvieron el año pasado y repiten en este Cinebeat, Black Maracas.

Hay que recordar que para el próximo fin de semana, para la tarde del viernes y la jornada del sábado, habrá 35 conciertos dentro de la programación del festival. En diez horas cada día, con espectáculos de 50 minutos cada uno, se desarrollaran en diferentes salas del centro de la capital extremeña. Son Tuétano, Café Joplin, Jazz Bar, Maruja Limón, Malamadre y el antiguo Bujío, espacio reservado, como el año pasado, exclusivamente para los socios de la asociación cultural Escena Sonora.