HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre, en estado crítico tras el incendio de una vivienda en Badajoz
Componentes del grupo Bulo. HOY

Bulo se estrena en Mérida en el concierto inaugural de la II edición de Cinebeat en el Templo de Diana

Contará también con Hombre Tigre y Srta. Trueno Negro

R.H.

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:00

Comenta

La II edición del festival de música y cine Cinebeat entra en su segunda semana y con ella sus principales citas. Para empezar este ... jueves, a partir de las 19 horas, tendrá lugar el concierto inaugural en el Templo de Diana. Contará con los directos de Hombre Tigre (ganador del concurso a mejor concierto de la pasada edición), Srta. Trueno Negro (20:30 horas) y Bulo (22:00).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  2. 2 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  3. 3 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  4. 4 Tres heridos en un choque por alcance en la EX-310 cerca de Valverde de Leganés
  5. 5 Detenidos dos vecinos de Plasencia tras huir por la A-66 en un vehículo robado con un arma
  6. 6

    Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025
  7. 7 Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz
  8. 8 La hipótesis del atropello apunta a una discusión previa entre el detenido y el hermano de la víctima
  9. 9 La ONCE deja 815.000 euros en Extremadura: «Es una alegría repartir dinero a gente a la que le hace falta»
  10. 10

    Badajoz busca bomberos y encuentra una legión de aspirantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Bulo se estrena en Mérida en el concierto inaugural de la II edición de Cinebeat en el Templo de Diana

Bulo se estrena en Mérida en el concierto inaugural de la II edición de Cinebeat en el Templo de Diana