El Ayuntamiento de Mérida saca a concurso el alumbrado navideño por 250.000 euros

A concurso la instalación, conservación, montaje, desmontaje de los alumbrados extraordinarios de la Navidad 2025 en Mérida. El Ayuntamiento de la capital extremeña saca ... a licitación este servicio, que en este año parte con un presupuesto de 250.000 euros. Son 50.000 euros más que el presupuesto destinado al alumbrado navideño del año pasado.

Las empresas interesadas en presentar ofertas para optar a ese montaje de luces tienen de plazo para hacerlo hasta el próximo 27 de este mes. El 80% de los puntos para adjudicar el alumbrado lo supone el precio, 10 mejoras en la instalación introducidas respecto al pliego original y otros 10 puntos en mejoras de materiales.

El año pasado, el encendido de las luces de Navidad se produjo el viernes 29 de noviembre. Se instaló un gran cono navideño de unos 8 metros en la Plaza de España junto con un gran regalo 3D en la fuente central.

La decoración navideña de 2024 en la capital extremeña incorporó las nuevas tecnologías de Iluminación Led en el 100% de sus adornos luminosos, motivos navideños de diseños contemporáneos y tradicionales de reducido consumo energético, con diferentes acabados como guirnaldas de micro lámparas led flash e hilo luminosos, metacrilatos, espumillones iluminados, lentejuelas y estrellas brillantes.

La cobertura de puntos de luz se mantuvo con tecnología LED lo que proporcionó ahorro en el coste de la energía y la reducción de la emisión de CO2.

La instalación total tuvo una potencia de 81,84 kilovatios distribuidos 1.023.000 puntos de luz led de 0,08 vatios. Fue la primera vez que la instalación del alumbrado navideño promovida por el Ayuntamiento de Mérida superó el millón de puntos luz Led. Además se decoraron los balcones de la plaza al igual que los del Templo de Diana.