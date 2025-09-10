HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Monumento al Cofrade de la Plaza de Santa María de Mérida. HOY

El Ayuntamiento de Mérida restaurará el Monumento al Cofrade

La escultura se retirará en los próximos días de la Plaza de Santa María

Juan Soriano

Juan Soriano

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:51

El Monumento al Cofrade de Mérida, instalado en la Plaza de Santa María, se retirará en los próximos días para ser sometido a una restauración ... por un importe de 6.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional descubre 513 kilos de cocaína ocultos en un torno industrial en una nave de Mérida
  2. 2 El pueblo de Extremadura que la Guía Michelin califica como «joya gastronómica»
  3. 3 Cambio de hora 2025: qué día pasamos al horario de invierno en España
  4. 4 El pueblo de Extremadura que aspira a convertirse en destino rural del año
  5. 5

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  6. 6 Mercadona estrena sección en 12 supermercados este septiembre, incluyendo uno en Extremadura
  7. 7 Un radar de Guareña capta a un vehículo a 132 kilómetros por hora en un tramo de 30
  8. 8

    Denuncian al Ayuntamiento de Don Benito por un supuesto plagio
  9. 9 Este es el programa completo de la Noche del Patrimonio de Cáceres para el próximo sábado
  10. 10

    Morante recibe la bendición en el ruedo de la Plaza de Toros de Don Benito

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Ayuntamiento de Mérida restaurará el Monumento al Cofrade

El Ayuntamiento de Mérida restaurará el Monumento al Cofrade