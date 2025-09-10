El Ayuntamiento de Mérida restaurará el Monumento al Cofrade

El Monumento al Cofrade de Mérida, instalado en la Plaza de Santa María, se retirará en los próximos días para ser sometido a una restauración ... por un importe de 6.000 euros.

Según indica el Gobierno local emeritense, el proyecto contempla la consolidación de algunas partes que, con el paso del tiempo y la meteorología, están afectadas, así como el refuerzo de algunos de los elementos que componen la figura, tanto en su parte exterior como en la interior de la estatua.

Asimismo, se procederá a relleno de partes huecas, refuerzo de puntos débiles, arreglo de grietas, reconstrucción de partes faltantes, limpieza, pintado, protección frente a humedad y altas temperaturas, etc. La actuación se financiará con el remanente de tesorería de 2024.

Además, el Ayuntamiento de Mérida, a petición de la Junta de Cofradías, ha solicitado al Consorcio de la Ciudad Monumental autorización para cambiar la ubicación del monumento y situarlo enfrente de su emplazamiento actual, entre la Puerta del Perdón de la Concatedral de Santa María y la puerta de la antigua sacristía. «De esta manera, el monumento estaría incardinado con el fondo del muro de la Concatedral, ubicación en la que ganaría más realce», añade.

El Monumento al Cofrade se instaló en la Cuaresma de 2016 tras la celebración en 2014 de un concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento tras la petición realizada por el pregonero de la Semana Santa de ese año, Mario Hernández, «para que se homenajeara a una celebración que es de toda la ciudad».

En el concurso resultó ganadora la obra de Francisco Robado Mariscal bajo el nombre 'La llaga'. Representa a un penitente sentado en un banco que se cura uno de sus pies tras una estación de penitencia. Ante la imposibilidad de su autor de poder llevar a cabo la ejecución de la obra, en febrero de 2015 se encargó al escultor Francisco Cabezas Mayorga por 12.500 euros. El trabajo concluyó en noviembre de 2015.