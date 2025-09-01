El Ayuntamiento de Mérida ofrecerá un servicio de vídeo interpretación para personas sordas

El Ayuntamiento de Mérida ofrecerá a las personas sordas un servicio de vídeo interpretación para que puedan realizar gestiones municipales, para lo que contará con ... una empresa especializada.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del nuevo contrato de servicio de intérprete de lengua de signos con una vigencia de tres años, más dos de prórroga. El importe asciende a 16.350 euros y la entidad seleccionada es la Federación extremeña de asociaciones de personas sordas (Fexas), que presentó la única oferta registrada.

La delegada de Accesibilidad Universal e Inclusión, Susana Fajardo, explica que la prestación del servicio se realizará a través de tres modalidades. En primer lugar, de manera presencial, para la interpretación de eventos socioculturales organizados por el Ayuntamiento de Mérida, así como actos en los que esté prevista la participación de personas sordo-ciegas.

En segundo lugar, de manera telemática, para el servicio de interpretación de los plenos municipales. Por último, se prestará en la modalidad de video interpretación, de forma individualizada a las personas sordas, para que puedan realizar gestiones administrativas con el Ayuntamiento de Mérida a través de una plataforma propia de la entidad adjudicataria, la cual garantizará la privacidad y la confidencialidad de todos los trámites.

«Vamos a seguir aumentando la presencia de intérpretes de lengua de signos en los diferentes eventos municipales y actividades», destaca Fajardo, así como «bajo demanda para que puedan participar todas las personas».

La delegada de Accesibilidad ha destacado que desde el Ayuntamiento de Mérida «seguimos avanzando en el cumplimiento de los derechos, en este caso, de las personas sordas y sordociegas, avanzando en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad» con el objetivo de garantizar «el acceso a la información y a la participación».