Dos carriles en el sentido de la circulación hacia el centro, esta mañana, en la avenida Fernández López. HOY

La avenida José Fernández López recupera la normalidad para el tráfico en Mérida

Se abren los dos carriles en sentido centro ciudad que estaban en obras desde julio por trabajos de impermeabilización del párking

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:55

Un mes y dos semanas después, vuelta a la normalidad en la avenida José Fernández López. La céntrica vía ya tiene abiertos a la circulación los dos carriles en sentido hacia el centro de la ciudad tras permanecer cortados por las obras de impermeabilización del aparcamiento subterráneo. Es una obra acometida por la concesionaria del aparcamiento, Extremadura 2000 de Servicios.

Como informó HOY, las filtraciones de agua que viene soportando desde hace meses el aparcamiento de José Fernández López, el de mayor capacidad de la capital extremeña, obligaron a unas obras. Los cipreses arraigados desde hace años y la zona de césped que estaban en una parte ajardinada junto al parking, en el sentido de la avenida hacia la rotonda de Augusto de Prima Porta/puente Lusitania, son los responsables. Para ser exactos, las raíces de esos cipreses.

Habían perforado la tela asfáltica que impedían que hubiera filtraciones de agua cuando llovía o cuando, como en verano, se regaba esa especie de medianía entre la avenida Fernández López y la superficie exterior del parking. Un problema que se debería acabar ahora con esta actuación. Se ha reasfaltado un tramo de unos 100 metros. En el caso de la zona ajardinada, no se plantarán árboles ni césped sino que se optará por la colocación de macetones.

Pero la actuación en este punto abarca más espacios. Uno, el del exterior del parking, en la zona junto al restaurante y juegos, que también será remodelada para evitar igualmente las filtraciones. Otra, en el interior del aparcamiento, con capacidad para 465 plazas, distribuidas en dos plantas. Habrá mejoras en el interior del mismo y se hará por fases

