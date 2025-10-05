Las aulas del instituto 'Emérita Augusta' se apuntan a difundir los valores europeos

En tiempos de zozobra y de auge de los extremismos, los valores europeos. Y el pensamiento crítico y democrático. El instituto 'Emérita Augusta' ... es actor protagonista junto a otros tres centros extremeños de Secundaria de un proyecto que buscar «acercar la democracia europea a los jóvenes, fomentar la ciudadanía activa y aumentar el conocimiento sobre el Parlamento Europeo y su impacto«.

Así se definen las Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, un programa educativo impulsado por la Eurocámara, dirigido a centros de enseñanza secundaria y de formación profesional en los países de la UE. En Extremadura, en él participan, además del centro emeritense, el IES 'Al-Qázeres' de Cáceres, el 'Suárez de Figueroa' de Zafra y el 'Zurbarán' de Navalmoral de la Mata.

Según apunta Emiliana Mendo Fernández, coordinadora las Escuelas Embajadoras del 'Emérita Augusta', con ellas se pretende impulsar los valores europeos de democracia, libertad, igualdad, derechos humanos... «Formar a los estudiantes como ciudadanos europeos conscientes, críticos y activos», subraya.

Esto se traduce en la difusión del conocimiento sobre la UE, el fomento del pensamiento crítico respecto a las decisiones políticas europeas, la preparación de los jóvenes para participar en procesos democráticos como las elecciones europeas y en establecer una red de escuelas comprometidas con los valores europeos.

Una vez que cada centro educativo decide inscribirse como escuela de embajadores del Parlamento Europeo, cada instituto forma a sus embajadores sénior (profesores/formadores) y júnior (estudiantes).

Actividades y mentores

Los centros deben realizar actividades a lo largo del curso escolar como la celebración del Día de Europa (9 de mayo); la creación de una InfoPoint o punto de información sobre el Parlamento Europeo, organizar debates, exposiciones o concursos.

Al final del curso, si el centro cumple con los requisitos del programa, recibe una certificación oficial del Parlamento Europeo.

Coordinadores de las cuatro escuelas embajadoras del Parlamento Europeo de los institutos extremeños. La segunda por la izquierda es Emiliana Mendo. HOY

Los coordinadores de las escuelas de embajadores extremeñas de los cuatro institutos han participado en la última semana de septiembre en la Universidad de Alcalá de Henares en la formación inicial organizada por la Oficina del Parlamento Europeo en España.

Han compartido estas jornadas de formación con otras escuelas actuales y antiguas de todo el territorio nacional. Las antiguas escuelas, MEPAs, son las que tras tres años pasan a ser escuelas mentoras ofreciendo orientación y apoyo a otras escuelas embajadoras de su entorno.

En Extremadura existen siete centros mentores que han sido escuelas embajadoras y que actualmente acompañan a los nuevos centros participantes. Una de ellas la tiene el instituto emeritense 'Sáenz de Buruaga'.