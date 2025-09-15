HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Templo de Diana de Mérida, donde comenzará el juego. HOY

¿Quién asesinó al legado imperial en Mérida?

La ciudad acogerá el próximo domingo un juego de investigación teatralizado que invitará a resolver un crimen

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:08

Mérida se transformará el próximo domingo día 21 en el tablero de un gran juego de investigación con la celebración de un recorrido urbano teatral. '¿Quién asesinó al legado imperial?' es la carta de presentación de esta actividad, que forma parte de los actos conmemorativos del Día de la Ruta de la Plata el 21 de septiembre.

El Ayuntamiento de Mérida señala que se trata de «una innovadora propuesta cultural donde el público se convierte en detective y protagonista de una historia ambientada en la época romana».

Inspirado en el popular juego de mesa Cluedo, este espectáculo ofrece una aventura participativa para todos los públicos. Ochenta personas se convertirán en investigadores en plena Lusitania romana. El crimen: el asesinato del legado imperial Claudius Licinio Craso, cuyo cadáver ha aparecido brutalmente asesinado tras la visita del emperador Marco Ulpio Trajano.

Durante dos horas, el público recorrerá distintas localizaciones del centro de Mérida, acompañado por personajes romanos interpretados por actores y actrices profesionales que guiarán la trama y darán vida a los sospechosos de este crimen. «Sólo quienes consigan hilar pistas, observar con atención y deducir con ingenio, podrán resolver el misterio», explica el Consistorio emeritense.

Se celebrarán un pase a las 19.30 horas, con el punto de encuentro en las escalinatas del Templo de Diana. La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa a partir de este martes a partir de las 12.00 horas a través de las webs www.merida.es y www.turismomerida.org.

Guion de intriga con alma histórica

La historia arranca tras la gloriosa visita del emperador Trajano a Augusta Emerita. El foro aún guarda el eco de los festejos cuando, al amanecer, el cadáver del legado Craso aparece en las escalinatas del tribunal presidencial. «Un crimen que no solo sacude a la ciudad, sino que amenaza con manchar la imagen del Imperio», apunta el Ayuntamiento emeritense.

Bajo el telón de fondo de la Mérida romana, los participantes deberán adentrarse en una historia de ambición, traición y poder, interrogando a personajes históricos, recogiendo pistas y colaborando para descubrir quién, dónde y con qué arma se cometió el crimen.

Esta experiencia es una apuesta por el patrimonio y la participación cultural, que convierte al público en auténtico protagonista de una narrativa que mezcla el rigor histórico con el entretenimiento más actual. «Una forma innovadora de redescubrir Mérida a través del juego, la historia y el teatro».

