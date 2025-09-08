Arquitectos de prestigio elegirán el nuevo edificio de viviendas asequibles de El Prado en Mérida Sepes reúne al jurado que deberá escoger entre las 21 propuestas presentadas

Un jurado del que forman parte arquitectos de prestigio será el encargado de elegir el proyecto para la construcción de 235 viviendas asequibles en la barriada de El Prado en Mérida. Este equipo se reunió el pasado jueves para valorar las 21 propuestas que se han presentado para la contratación de los servicios de redacción del estudio de detalle, proyecto de edificación y dirección de obra de esta promoción.

La actuación residencial, desarrollada por la empresa pública Sepes, dirigida por la exconsejera extremeña Leire Iglesias, contempla una inversión de más de 30 millones de euros en una parcela de 7.889 metros cuadrados entre las calles Torrente Ballester, Comarca de las Hurdes, Castor Espadiña y avenida del Prado.

Según indica Sepes, el jurado está presidido por Enrique Krahe, arquitecto de reconocido prestigio designado por la propia entidad. Como vocales cuenta con Elena Calama Martín, subdirectora general de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Antonio Álvarez-Cienfuegos Rubio, arquitecto extremeño de reconocido prestigio elegido por el Colegio de Arquitectos de Extremadura, e Ignacio Candela Maestú, arquitecto del Ayuntamiento de Mérida. La secretaría la ocupa Pedro Arroyo Clavijo, de Sepes.

El concurso contempla un reconocimiento económico a las cuatro mejores propuestas en concepto de gastos de elaboración, con 30.000 euros para el ganador, 12.000 al primer accésit, 8.000 euros al segundo y 6.000 euros al tercero. El ganador será propuesto como adjudicatario del contrato.

Sepes señala que, además de la contextualización con el entorno, se valorarán las soluciones de industrialización en la construcción y su grado de integración en las obras, la reducción del plazo de ejecución gracias a la solución adoptada y el nivel de experimentación o la aplicación de soluciones innovadoras.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, anunció el pasado mes de abril en Mérida junto a la directora general de Sepes, Leire Iglesias, la construcción de estas 235 viviendas públicas y asequibles. En su visita recordó que esta será una de las primeras promociones que desarrollará la entidad en su nueva condición de empresa pública de vivienda.

Estas viviendas serán asequibles para siempre, pasando a formar parte del parque estatal. Sepes actuará en el ciclo residencial completo, desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las propiedades con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía.

