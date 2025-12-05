HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Stone&Music Festival

Antoñito Molina actuará en el Stone el 20 de junio

Será su debut en solitario en el Teatro Romano, ya que en 2023 fue uno de los artistas invitados en el concierto de Pastora Soler y amigos

R. H.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:05

Comenta

El Stone&Music Festival ha anunciado la incorporación de Antoñito Molina a su cartel de 2026. El artista actuará en el Teatro Romano de Mérida el próximo 20 de junio.

No será la primera vez que el cantante ofrezca un concierto en el marco del festival, aunque sí será su debut en solitario en el Teatro Romano, ya que en 2023 fue uno de los artistas invitados en el concierto de Pastora Soler y amigos. El cantante gaditano, además, tiene una fuerte vinculación con Mérida, una ciudad que le ha acogido desde sus primeros pasos en la música y donde fue el pregonero del Carnaval Romano el año pasado.

Las entradas para el concierto de Antoñito Molina se ponen a la venta este mismo viernes a las 12 horas en la página web del festival y en la taquilla física ubicada en la Plaza de España de Mérida, que permanecerá abierta de 12 a 14 y de 17 a 21 horas.

Con Antoñito Molina, ya son seis los artistas que figuran en el cartel de la undécima edición del Stone: Sergio Dalma (6 jun), José Mercé (7 jun), Pablo López (13 jun), Siloé (19 jun) y Ana Torroja (27 jun). Todavía quedan entradas a la venta para disfrutar de todos ellos, aunque algunas fechas están cerca de agotarse.

Tour 'Mis Últimos Me prometo'

'Mis Últimos Me prometo' es el nombre de la gira de Antoñito Molina que tendrá parada en Mérida el próximo 20 de junio. Hace referencia al título de una de las canciones de su último álbum, 'El Club de los Soñadores', la cual ha sido recientemente elegida como el tema que representará a España en el Festival Viña del Mar de Chile, uno de los certámenes de música más importante de todo el continente americano. «Será una gira especial en muy poquitas ciudades, pero en lugares mágicos y únicos», ha declarado el artista.

Amante del Carnaval, de las cosas sencillas de la vida y de la cultura de su tierra, Antoñito Molina comenzó su andadura musical en 2006. En 2017 decidió apostar por su carrera en solitario y desde entonces no ha parado de crecer como artista, llenando grandes recintos por todo el país y acumulando millones de oyente.

