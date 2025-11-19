HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo del Stone&Music del año pasado. HOY
Mérida

Esta es la música que sonará en el Stone&Music 2026

La organización ha confirmado a los cuatro primeros artistas de la undécima edición

M. Fernández

M. Fernández

Cáceres

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:35

Comenta

Primeros artistas y grupos para la undécima del Stone&Music de Mérida. Sergio Dalma, José Mercé, Siloé y Ana Torroja son las citas confirmadas de momento para 2026 en el Teatro Romano.

Esta es la música que sonará en el Festival:

  1. 6 de junio

    Sergio Dalma

Sergio Dalma presentará 'Ritorno a Via Dalma', su álbum número 23 de una extensa trayectoria musical en el que vuelve a rendir homenaje a la música italiana. El que fuera representante de España en Eurovisión en 1991 con su tema 'Bailar Pegados' estará acompañado por siete músicos en el escenario del Teatro Romano.

  1. 7 de junio

    José Mercé

El cantaor jerezano homenajeará en su concierto en Mérida a su paisano Manuel Alejandro, versionando algunas de sus canciones más emblemáticas y llevándolas a varios palos del flamenco. Mercé, único artista de flamenco con un Disco de Diamante, cuenta con 18 álbumes desde su debú en 1968.

  1. 19 de junio

    Siloé

El trío vallisoletano cumple en 2026 una década sobre los escenarios. Formado por Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos, está considerado como uno de los grupos con mejor directo del panorama nacional. Fusionan folk, pop-rock y música electrónica y cuentan con cinco discos, además de la versión deluxe de uno de ellos. Este próximo año publican un nuevo disco, del que se han avanzado ya dos canciones.

  1. 27 de junio

    Ana Torroja

Ana Torroja, reconocida tanto por ser la vocalista de Mecano como por su carrera en solitario desde 1997, presentará su nuevo álbum de pop en 2026 en el Teatro Romano -del que ya ha avanzado dos temas-, lo que supondrá su séptimo disco en su trayectoria de solista. Cuenta con un Premio a la Excelencia Musical otorgado por los Latin Grammy en 2023.

