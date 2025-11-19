Esta es la música que sonará en el Stone&Music 2026

M. Fernández Cáceres Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:35 Comenta Compartir

Primeros artistas y grupos para la undécima del Stone&Music de Mérida. Sergio Dalma, José Mercé, Siloé y Ana Torroja son las citas confirmadas de momento para 2026 en el Teatro Romano.

Esta es la música que sonará en el Festival:

6 de junio Sergio Dalma

Sergio Dalma presentará 'Ritorno a Via Dalma', su álbum número 23 de una extensa trayectoria musical en el que vuelve a rendir homenaje a la música italiana. El que fuera representante de España en Eurovisión en 1991 con su tema 'Bailar Pegados' estará acompañado por siete músicos en el escenario del Teatro Romano.

7 de junio José Mercé

El cantaor jerezano homenajeará en su concierto en Mérida a su paisano Manuel Alejandro, versionando algunas de sus canciones más emblemáticas y llevándolas a varios palos del flamenco. Mercé, único artista de flamenco con un Disco de Diamante, cuenta con 18 álbumes desde su debú en 1968.

19 de junio Siloé

El trío vallisoletano cumple en 2026 una década sobre los escenarios. Formado por Fito Robles, Xavi Road y Jaco Betanzos, está considerado como uno de los grupos con mejor directo del panorama nacional. Fusionan folk, pop-rock y música electrónica y cuentan con cinco discos, además de la versión deluxe de uno de ellos. Este próximo año publican un nuevo disco, del que se han avanzado ya dos canciones.

27 de junio Ana Torroja

Ana Torroja, reconocida tanto por ser la vocalista de Mecano como por su carrera en solitario desde 1997, presentará su nuevo álbum de pop en 2026 en el Teatro Romano -del que ya ha avanzado dos temas-, lo que supondrá su séptimo disco en su trayectoria de solista. Cuenta con un Premio a la Excelencia Musical otorgado por los Latin Grammy en 2023.